المخابرات المغربية تكشف عن خلية "داعشية" تستهدف المناطق الحيوية

وكالات (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية المغربية فى بيان لها، عن إجهاض مشروع جرى التخطيط له من قيادة داعش، وكانت على وشك القيام بأعمال إرهابية على درجة كبيرة من الخطورة، تمكنها من إطلاق الشرارة الأولى لسلسلة من العمليات التخريبية التى تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة.

وأضافت الوزارة فى بيانها، أن الخلية الإرهابية تتكون من 3 متطرفين متشبعين بالفكر الداعشى الإرهابى، نشطوا فى مدينتى المضيق وطنجة، وحضر زعيم هذه الخلية للالتحاق بشوريا والعراق، وتمت تزكيته من قبل مقاتل مغربى داعشى سبق أن وأصدر تسجيلات هدد من خلالها المملكة المغربية.

وقائد الخلية المغربية، بحسب المصالح الأمنية للرباط، وجه قيادى داعشى من حدة العمليات الخارجية الداعشية لاستهداف المنشأن الحيوية ومقرات أمنية ومواقع سياحية وأجانب ينتمون لدول مشاركة فى التحالف الدولى ضد داعش فى الداخل المغربى.

وأكتسب زعيم الخلية مؤهلات عالية فى مجال صناعة المتفجرات وقام بتجارب وتلقى دعما امليا لوجيستيا من أجل الشروع فى تنفيذ مخططه الإرهابى فى المملكة.

وبحسب البحث الأمنى المتواصل نفذت الخلية سرقة مختبر مدرسة فى مدينة المضيق شمال المغرب وتمكن من الحصول على مستحضرات كيماوية، ومعدات مخبرية لاستعمالها فى تحضير وإعداد المواد التى تدخل فى صناعة المتفجرات.

ويقف مكتب محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة التابع للمخابرات الداخلية المغربية وراء تفكيك واعتقال عناصر الخلية الإرهابية الجديدة، فى سياق التصدى للتهديدات الإرهابية لداعش.