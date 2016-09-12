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الأعداد السابقة للصحيفة

المؤيشير والسبر يصليان على الشهيد العواجي.. وابنه يضع آخر قبلة له بالإسعاف

Time منذ 3 سنوات
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المؤيشير والسبر يصليان على الشهيد العواجي.. وابنه يضع آخر قبلة له بالإسعاف

راشد آل شرية (صدى):
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أدى رئيس مركز الموسم عبدالله بن صالح المؤيشير وسط جموع غفيرة الصلاة على شهيد الواجب وكيل الرقيب حمود محمد حسين عواجي رحمه الله عقب صلاة عصر اليوم بجامع الموسم وبذلك بحضور ضابط الشؤون الدينيه في القوات المسلحه بقوة جازان الملازم أول زيد بن فهد السبر وعضو لجنة الشهداء الرقيب أول فهد حسن حكمي ورئيس الرقباء صالح معيض آل سعيد من قائد الشهيد والذي استشهد دفاعا عن وطنه على الحد الجنوبي بجبل الفدنة بمنطقة جازان مرخصا نفسه للدفاع عن الوطن وقدم المؤيشير  تعازي سمو أمير المنطقة محمد بن ناصر لأسرة الشهيد، سائلاً الله – تعالى – أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .

ونقل السبر تعازي سمو سيدي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان و معالي رئيس هيئة الأركان العامة ومعالي قائد القوات البرية و قائد المنطقة الجنوبية وسعادة قائد قوة جازان .

وعبر الأخ الأكبر للشهيد حسين قائلا الحمد لله على قضاء الله وقدره ونحن صابرون لحكم الله كما أن والدته وزوجته فخورين بما سمعناه أن شهيدنا كان مقبل على العدو غير مدبر .

وتحدث ياسر أخو الشهيد وهو أيضا عسكري مرابط على الشريط الحدودي عن فخره باستشهاد أخوه  وقال الحمد لله والشكر على قضاءه وقدرة  والحمد لله أنه استشهد وهو يحمي تراب الوطن ، وأفتخر أنا وعائلتي وكافة أسرتي بأنه استشهد وهو يدافع عن الدين والمليك والوطن ، ونسأل الله له المغفرة . والشهيد يسكن مع والدته واخوانه بقرية الموسم حيث له من الإخوة 5 ذكور و 13 إناث .

 

وتحدث رئيس الرقباء أن الشهيد عرف عنه اتباع التعليمات وتنفيذ الأوامر محبا للخير محافظا على صلاته مطيعا لرؤسائة صادق في تعامله محبا للخير للزملائه .

كما تحدث زملاء الشهيد الرقيب عبدالله جابر حمدي والرقيب صالح الزهراني أننا زملاء الشهيد وله في الخدمة ما يقارب 17 سنة كان الشهيد حريص ومحافظ على صلاته عرف عنه خوفه على زملاءه مدافعا عنهم استشهد وهو صائم يوم عرفة مقبل غير مدبر ولم ينسحب من مكانة أو يخشى العدو بل استقبلة وكان الشهيد يملك روح القيادة كان بشوشا  كل الزملاء يحبوه لما يقدمه لهم من خدمات وتضحيات .

ابن الشهيد محمد عمره خمس سنوات بصوت عال أنا ابن الشهيد وأفتخر بوالدي والحمدلله على قضائه وقدره وأتمنى أن أكون مكان والدي .

حضر الصلاة والتشييع عدد من المشائخ والأعيان الشيخ عيسى حسن أبو طالب  والشيخ حمود محمد عواجي  والشيخ محمد مزيد عواجي والشيح علي بكري عواجي وعدد من الزملاء والأهالي .

هذا وقد شكر أقارب الشهيد كل من حضر وشاركهم في تشييع الشهيد .

 

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
يقول عليه الصلاة والسلام : النار عدوكم .. فأطفئوها , كثير من حالات الإختناق في فصل الشتاء .. بسبب الجمر للتدفئه .. رغبة الناس لتدفئة الجمر .. يجعلهم يضعونه في غرف نومهم وقد يقول البعض منهم : نضعه قليلا .. أو نستمتع بتدفئته قليلا .. ثم نخرجه .. ونسوا أن النوم سلطان .. يغلب الشخص .. وإن الشعور بالدفء يجعل الإنسان يستغرق في نومه فلايشعر بما يحصل .. وهنا .. تقع الكارثة لاسمح الله .. فكم من عرسان حديثي الزواج راحوا ضحية هذا التصرف الخاطىء .. بترك الجمر في غرفة نومهم فيحترق الأوكسجين الموجود .. ويبدأوا في إستنشاق ثاني أكسيد الكربون المنبعث من الإحتراق .. ليدخلوا مرحلة الغيبوبة .. ومن ثم الموت لاسمح الله .. وهذه نتيجة حتمية لمن يتهاون بالنار .. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : النار عدوكم .. فأطفئوها .. مثل هذا أيضا .. الذين تكون سياراتهم واقفة في كراج مغلق في فصل الشتاء .. البعض بمجرد مايركب سيارته يشغل المكيف على الحار .. لشدة البرد .. حينما يقوم الصباح ليذهب لعمله وحيث أنه لايزال النوم عالقا به فيستغرق في نومه في سيارته بعد شعوره بالدفء .. وهنا تقع الكارثة لاسمح الله .. حيث أن مكيف السياره يسحب الهواء الموجود في الكراج - وهو هواء فاسد نتيجة تشغيل السياره .. ليبدأ هذا الشخص في إستنشاق ثاني أكسيد الكربون ومن ثم الدخول في غيبوبة .. ويقع مالم يكن في حسبانه وهو الموت والعياذ بالله .. حفظ الله الجميع من كل مكروه .
ابو محمد 😎
يافضيلة الشيخ ، الصنف هالوقت مغشوش ومخل باالعقل سريعاً ، ماهو مثل الصنف القديم.. .. انتبه ،،، .. هاالشيخ لازم يحجر عليه لأنه كورونا الدين ...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
مغرد
يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم رجل تبول في المسجد ما تكلم عليه حتى خلص وفهمه واسلم وانت تتهكم عليه لو سافرت برا وجاك واحد قال ليش تصوم ترضاها النفروض يتحاسب
فتى الطايف
حرام عليك اتق الله في اخواتك المفروض انت السند لهم الله يهديك نسأل الله العفو والعافية

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