انخفاض نسبة الحجاج التائهين بصورة غير مسبوقة هذا العام والسبب..

نايف السالم (صدى):

كد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة عضو اللجنة الكشفية العالمية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، نجاح خطة المعسكرات خلال مساهمتها مع عدد من الجهات الرسمية في مشعر عرفات ، مشيراً إلى أن عدد الحاج التائهين سجل هذا العام انخفاضاً غير مسبوق ، مرجعاً ذلك إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ، والجهود الكبيرة من أجهزة الدولة في مواجهة عدم تمكين الحجاج المخالفين من الحج ، مبيناً أن الحجاج النظاميين يمتلكون أساور تحمل كافة بياناتهم وهو ما يسهل عملية توصيلهم إلى مقارهم ، بالإضافة إلى انتشار الخرائط الإرشادية التي تطبعها الجمعية ويتم تزويد الحجاج بها والتي بلغت هذا العام أكثر من مليون خريطة ، وكذلك التطبيقات الالكترونية للخرائط الإرشادية ، مؤكداً أنه لمس ذلك خلال مباشرته للعمل منذ ساعات الصباح الأولى حتى النفرة إلى مشعر مزدلفة .

وقدم الفهد خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ، وكل أبناء الشعب السعودي ، والأسرة الكشفية بحلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يوفق جهود المملكة برعاية ضيوف الرحمن ، وأن يردهم إلى أهاليهم وبلادنهم سالمين غانمين .

كما هنأ الفهد القيادات الكشفية والكشافة المتطوعين بتنفيذ خطط الجمعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة ، معرباً عن ثقته في قدراتهم وعطائهم وتضحياتهم لتقديم الصورة المشرقة والمشرفة لأبناء المملكة خلال الأيام المتبقية من الحج.