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الأعداد السابقة للصحيفة

انخفاض نسبة الحجاج التائهين بصورة غير مسبوقة هذا العام والسبب..

Time منذ 3 سنوات
Views 2477
انخفاض نسبة الحجاج التائهين بصورة غير مسبوقة هذا العام والسبب..

نايف السالم (صدى):
كد المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة عضو اللجنة الكشفية العالمية ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، نجاح خطة المعسكرات خلال مساهمتها مع عدد من الجهات الرسمية في مشعر عرفات ، مشيراً إلى أن عدد الحاج التائهين سجل هذا العام انخفاضاً غير مسبوق ، مرجعاً ذلك إلى توفيق الله سبحانه وتعالى ، والجهود الكبيرة من أجهزة الدولة في مواجهة عدم تمكين الحجاج المخالفين من الحج ، مبيناً أن الحجاج النظاميين يمتلكون أساور تحمل كافة بياناتهم وهو ما يسهل عملية توصيلهم إلى مقارهم ، بالإضافة إلى انتشار الخرائط الإرشادية التي تطبعها الجمعية ويتم تزويد الحجاج بها والتي بلغت هذا العام أكثر من مليون خريطة ، وكذلك التطبيقات الالكترونية للخرائط الإرشادية ، مؤكداً أنه لمس ذلك خلال مباشرته للعمل منذ ساعات الصباح الأولى حتى النفرة إلى مشعر مزدلفة .

وقدم الفهد خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ، وكل أبناء الشعب السعودي ، والأسرة الكشفية بحلول عيد الأضحى المبارك ، داعياً المولى عز وجل أن يوفق جهود المملكة برعاية ضيوف الرحمن ، وأن يردهم إلى أهاليهم وبلادنهم سالمين غانمين .

كما هنأ الفهد القيادات الكشفية والكشافة المتطوعين بتنفيذ خطط الجمعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام بهذه المناسبة ، معرباً عن ثقته في قدراتهم وعطائهم وتضحياتهم لتقديم الصورة المشرقة والمشرفة لأبناء المملكة خلال الأيام المتبقية من الحج.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله يستر
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
من زين مسلسلاته أصلآ
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تمام
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الله ينصر الحكومة المصرية على الأرهاب

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