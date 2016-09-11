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"جنرال موتورز" تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة حول العالم

Time منذ 3 سنوات
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"جنرال موتورز" تسحب أكثر من 4 ملايين مركبة حول العالم

وكالات (صدى):
أعلنت شركة السيارات الأمريكية جنرال موتور اعتزامها سحب أكثر من 4 ملايين مركبة من انتاجها في أنحاء العالم بسبب عيب في برنامج أدى لحادثة وفاة على الأقل.

وأوضحت "الشركة" أنه سيتم سحب الشاحنات والعربات وسيارات الدفع الرباعي موديلات 2014 – 2017 وإنها ستتصل بالعملاء وستقوم بتحديث البرنامج مجانا .

واشارت إلى  إن العيب نادر، ولكنه قد يؤدي لمنع عمل وسائد الهواء وحزام الأمان من العمل لدى وقوع حوادث لافته إلى إن العيب يتعلق بوحدة الاستشعار والتشخيص  ، وفي حالات نادرة لا تعمل مما يعني عدم استجابة وسائد الهواء لدى وقوع حوادث.

وأوضحت الشركة أن المركبات التي يتم استدعاؤها هي: 2014 – 2016 بويك لاكروس، شيفورليه إس إس، شيفورليه سبارك إي في- 2014- 2017 بويك إنكور، جي إم سي سييرا 1500، شيفورليه كورفيت، شيفورليه تراكس، سيارات الشرطة شيفورليه كابريس، شيفورليه سيلفرادو 1500- 2015 -2017 شيفورليه تاهو، شيفورليه سوبربان، شيفورليه سيلفرادو إتش دي، جي إم سي يوكون، جي إم سي يوكون إكس إل، جي إم سي سييرا إتش دي، كاديلاك إسكالاد، كاديلاك إسكالاد إي إس في.

يشار إلى أنه فى عام 2014 سحبت الشركة 2.6 مليون مركبة لعيب في مفتاح الإشعال يعطل أكياس الهواء، ودفعت تعويضات عن 124 حالة وفاة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
اعدموه وباقي العصابه معه ..
المدفعية الاتفاقيه 🍎🍏
من لأ يجيد السباحه سيغرق في بحارنا 🌴
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
سلامات يابنتي سلامات
ابو محمد
عصابات مجرمون ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أردوغان فقد هيبته وصار يستعين باالشبيحة والمرتزقه لأستعادة هيبته المزعومه لكن في المشمش

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