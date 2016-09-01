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الأعداد السابقة للصحيفة

إطلاق برنامج نظام المحاكم الإلكتروني

Time منذ 3 سنوات
Views 1988
إطلاق برنامج نظام المحاكم الإلكتروني

عادل الحربي (صدى):
أوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن برنامج نظام المحاكم الإلكتروني سيقدم خدمات تقنية عن المحاكم لتكوين قاعدة بيانات الكترونية شمولية دقيقة للاعتماد عليها.

و قال النشوان : "الهدف من هذا المشروع توفير كافة البيانات اللازمة عن المحاكم وولايتها القضائية، وربط الدوائر القضائية بالقضاة ومقترحات رؤساء المحاكم بهذا الخصوص للوصول إلى الحاجة الفعلية للمحاكم وبالتالي تلبية احتياجاتها من الدوائر وشغلها بالقضاة بما يخفف أعباء العمل ويحقق التطلعات عبر منظومة خدمات الكترونية مميزة".

و أضاف: "من أهداف البرنامج كذلك استكمال خطة المجلس في تقديم الخدمات الالكترونية وتوفير قاعدة البيانات التي يستند عليها المجلس في إصدار القرارات وفق تصور كامل عن المحاكم وتشكيلاتها من الدوائر والقضاة بعد تدقيق البيانات من الجهة المختصة في المجلس، وربط نظام المحاكم بالنظام الشامل".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي خليك بالبيت لا تطلع
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله ... هذه نتيجة تعاطي المخدرات
ابو عمار
الله ينصركم على الخونه اتباع المجوس
Yassar ellahib
*********((١٥))********* بسم الله الرحمن الرحيم به ابدأ وبه أستعين ☀ والله ولي الصالحين Please translate this post to your language because there are things that people don't know... من أضل ممن يبحث عن الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض وعلى أثار خلقه وصنعه وسعة ملكه ويعجزوا أن يروا إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسهم ومن غير أن أذكرهم من أي شيء خلقوا وكيف تتبدل صورهم وتنهار قوة أجسادهم مع التقدم في العمر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لكل مٌلحد أو مُشرك أنظروا إلى إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسكم أن درجة حرارة الإنسان من الداخل(٣٧) وإن ارتفاع درجة الحرارة أو إنخفاضها قليلاً تصبح تشكو من شيء في أنفسكم ولكن أن أرتفاع درجة حرارة الطقس فوق(٢٢)درجة مئوية أو أنخفاضة قليلاً تصبح تشكو من شدة الحر ؟ أو العكس ومن أضل ممن عجزوا أن يروا إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسهم أنهم ليس كالأنعام بل هم أضل كثيراً كثيراً كثيراً لأن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل بين حرارة الداخل وحرارة الخارج برزخ أنكم رأيتم إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في قوله في الأية الكريمة من سورة الرحمن(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) صدق الله العلي العظيم ولقد رأيتم إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه (ولكنكم) 👎 عجِزتُم أن تروه في أنفسكم عجب!!!!!!!!!!!!!!! وتصديقاً لكل ما قرائتم الأية الكريمة من سورة النساء( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ) ۞  صدق الله العلي العظيم أن الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه لا يظلم ألناس شيئً ولكن الناس أنفسهم يظلمون أرحموا من في الأرض يرحمكم من فى السماء والراحمون يرحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعن الرسول عليه الصلاة وأزكى وأطيب وأتم ألسلام إنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول أحد الشعراء إنما الأمم ألأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وأنا أقول أن الأمم تكون وتبقى في ذكرها وعطرها الطيب خالداً على كل لسان في أخلاقها وليس في أعراقها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وليتعظ من هذا القول الملوك والسلاطين والشيوخ والحكام لأن البناء والقصور قيمتها ليست في جدرانها وما عليها من زوخروف الدنيا بل ما في داخلها من صالح الأعمال والخط الأعوج من الثور الكبير .-'؛،":'÷_×=+-'؛'،:'-؟،":'# وكما رب العائلة خادمها وعندما يقصر رب العائلة في حق عائلته تنفر منه زوجته ويذيد صراخ عياله وكذالك عندما يكثر جور ألحكام تثور ألشعوب على كفرهم وطغيانهم ولهذا كتابة في أحد البوستات لم يبقى من عقيداة دين الإسلام شياءً إلا ما كُتِبَ على الهوية من مذاهب طائفية إلا من رحم ربي من أجل أن لا أظلم أحد السياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن لا تعادل راوث حمار والعبرة لمن يعتبر يا أولي الألباب عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين ⚖👍☪ عليه الصلاة وأزكى وأطيب وأتم السلام ياسر بن محمد بن خالد اللهيب وشكراً لمن يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة وأجر الله سبحانه تبارك وتعالى خيراً كل من أرسل البوست لغيره ولكل من شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي وكل تعليق يمثل رأي كاتبه.
Yassar ellahib
*********((١٥))********* بسم الله الرحمن الرحيم به ابدأ وبه أستعين ☀ والله ولي الصالحين Please translate this post to your language because there are things that people don't know... من أضل ممن يبحث عن الله سبحانه تبارك وتعالى في الأرض وعلى أثار خلقه وصنعه وسعة ملكه ويعجزوا أن يروا إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسهم ومن غير أن أذكرهم من أي شيء خلقوا وكيف تتبدل صورهم وتنهار قوة أجسادهم مع التقدم في العمر !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! لكل مٌلحد أو مُشرك أنظروا إلى إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسكم أن درجة حرارة الإنسان من الداخل(٣٧) وإن ارتفاع درجة الحرارة أو إنخفاضها قليلاً تصبح تشكو من شيء في أنفسكم ولكن أن أرتفاع درجة حرارة الطقس فوق(٢٢)درجة مئوية أو أنخفاضة قليلاً تصبح تشكو من شدة الحر ؟ أو العكس ومن أضل ممن عجزوا أن يروا إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في أنفسهم أنهم ليس كالأنعام بل هم أضل كثيراً كثيراً كثيراً لأن الله سبحانه تبارك وتعالى جعل بين حرارة الداخل وحرارة الخارج برزخ أنكم رأيتم إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في قوله في الأية الكريمة من سورة الرحمن(مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ . بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ . فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) صدق الله العلي العظيم ولقد رأيتم إعجاز الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه (ولكنكم) 👎 عجِزتُم أن تروه في أنفسكم عجب!!!!!!!!!!!!!!! وتصديقاً لكل ما قرائتم الأية الكريمة من سورة النساء( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا (56) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ ۖ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ) ۞  صدق الله العلي العظيم أن الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه لا يظلم ألناس شيئً ولكن الناس أنفسهم يظلمون أرحموا من في الأرض يرحمكم من فى السماء والراحمون يرحمهم الله سبحانه تبارك وتعالى في بديع خلقه وصنعه وسعة ملكه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وعن الرسول عليه الصلاة وأزكى وأطيب وأتم ألسلام إنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول أحد الشعراء إنما الأمم ألأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وأنا أقول أن الأمم تكون وتبقى في ذكرها وعطرها الطيب خالداً على كل لسان في أخلاقها وليس في أعراقها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وليتعظ من هذا القول الملوك والسلاطين والشيوخ والحكام لأن البناء والقصور قيمتها ليست في جدرانها وما عليها من زوخروف الدنيا بل ما في داخلها من صالح الأعمال والخط الأعوج من الثور الكبير .-'؛،":'÷_×=+-'؛'،:'-؟،":'# وكما رب العائلة خادمها وعندما يقصر رب العائلة في حق عائلته تنفر منه زوجته ويذيد صراخ عياله وكذالك عندما يكثر جور ألحكام تثور ألشعوب على كفرهم وطغيانهم ولهذا كتابة في أحد البوستات لم يبقى من عقيداة دين الإسلام شياءً إلا ما كُتِبَ على الهوية من مذاهب طائفية إلا من رحم ربي من أجل أن لا أظلم أحد السياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن لا تعادل راوث حمار والعبرة لمن يعتبر يا أولي الألباب عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين ⚖👍☪ عليه الصلاة وأزكى وأطيب وأتم السلام ياسر بن محمد بن خالد اللهيب وشكراً لمن يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة وأجر الله سبحانه تبارك وتعالى خيراً كل من أرسل البوست لغيره ولكل من شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي وكل تعليق يمثل رأي كاتبه.

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