إطلاق برنامج نظام المحاكم الإلكتروني

عادل الحربي (صدى):

أوضح الأمين العام للمجلس والمتحدث الرسمي الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن برنامج نظام المحاكم الإلكتروني سيقدم خدمات تقنية عن المحاكم لتكوين قاعدة بيانات الكترونية شمولية دقيقة للاعتماد عليها.

و قال النشوان : "الهدف من هذا المشروع توفير كافة البيانات اللازمة عن المحاكم وولايتها القضائية، وربط الدوائر القضائية بالقضاة ومقترحات رؤساء المحاكم بهذا الخصوص للوصول إلى الحاجة الفعلية للمحاكم وبالتالي تلبية احتياجاتها من الدوائر وشغلها بالقضاة بما يخفف أعباء العمل ويحقق التطلعات عبر منظومة خدمات الكترونية مميزة".

و أضاف: "من أهداف البرنامج كذلك استكمال خطة المجلس في تقديم الخدمات الالكترونية وتوفير قاعدة البيانات التي يستند عليها المجلس في إصدار القرارات وفق تصور كامل عن المحاكم وتشكيلاتها من الدوائر والقضاة بعد تدقيق البيانات من الجهة المختصة في المجلس، وربط نظام المحاكم بالنظام الشامل".