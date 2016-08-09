عضو شورى للمتقاعدين: لا تدلعوا واتجهوا للقطاع الخاص.. والكلباني ساخراً: "وش قصة الدلع اللي طلعت هالأيام"

نايف السالم (صدى):

أثارت تصريحات أدلى بها عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور خليل كردي، حول موافقة المجلس على نظام "غلاء المعيشة للمتقاعدين" امتعاض كثيرين، بينهم مغردين على موقع "تويتر"، واعتبروها إساءة بحق المتقاعدين.

وكان الدكتور كردي قال بحسب "عكاظ"، موجهاً حديثه للمتقاعدين: "ما هو على كيفكم تقبلوا الوظيفة الحكومية، وتدلعوا وتطالبوا برواتب مرتفعة، اتجهوا للقطاع الخاص والميدان".

وأشار عضو مجلس الشورى إلى أن هناك توصية في المجلس بزيادة رواتب المتقاعدين بما لا يقل عن 4 آلاف ريال، مبيناً أن انخفاض رواتب الوظائف الحكومية ليس في المملكة وحدها إنما في جميع دول العالم.

ووجّه مغردون انتقادات جمّة للدكتور كردي، وأنشأ بعضهم وسماً تحت عنوان "عضو شوري للمتقاعدين كفاية دلع" اجتذب العديد من المعلقين، الذين طالبوا أعضاء الشورى بمراعاة الأحوال المعيشية للمتقاعدين في ظل غلاء المعيشة كل عام.

من جانبه، انتقد الشيخ عادل الكلباني تصريحات الدكتور كردي، وقال ساخراً: "أبي أعرف بس وش قصة الدلع اللي طلعت لنا هالأيام؟".