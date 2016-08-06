بالتعاون مع وزارة الداخلية .. شرطة أبوظبي تحبط تهريب مليون حبة كبتاجون كانت في طريقها للمملكة

عادل الحربي (صدى):
أحبطت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، محاولة لتهريب مليون قرص من حبوب "الكبتاجون" المخدر إلى داخل المملكة مرورا بأراضي الدولة عن طريق شخصين من الجنسية العربية أحدهما مقيم والآخر زائر.
وتعود التفاصيل بحسب وكالة الأنباء الإماراتية،الى ورود معلومات من الأجهزة الأمنية المختصة بالمملكة العربية السعودية إلى أجهزة وزارة الداخلية في الدولة حول محاولة التهريب حيث تم التنسيق بين الإدارات المعنية بمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية.
وتم تشكيل فرق العمل التي تحركت على الفور للرصد ومتابعة تحركات المشبوهين الذين كانوا يتحركون بين أبوظبي ودبي والشارقة.
من جانبه أشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد الدكتور راشد بورشيد بالتعاون والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات على مستوى الدولة بإشراف وزارة الداخلية والدور الكبير في سرعة إحباط مخطط تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية.