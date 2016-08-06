اغرب من الخيال شاهد لماذا تم طرد العروسين من الفندق فى ليلة زفافهما

وكالات (صدى):

مايكل وروز عروسين من بريطانيا اتفقا أن يقضيا ليلة زفافهم وشهر العسل بفندق بمنطقة بعيدة عن المدينة.

اختارا فندقاً قريباً من منطقة جميلة جدا حيث تتواجد جبال رائعه وبحر رائع وكانا يحضران لليلة العرس الذى أعدوا لها واتفقوا أن تكون أجمل ليالى العمر ومختلفة عن العالم .

وبالفعل حجزا جناحا كاملا في الفندق وكانت روز تريد أن تضيف لمساتها على الغرفة قبيل الفرح ولكنها نسيت مفتاح الجناح فى الداخل ونسيت ذلك الشىء وبعد العرس اخبرت مايكل فبالامر فقال لها لابأس سنأخذ النسخة الاحتياطية من الموظف .

وصلا الى الفندق فى ساعه متأخرة من اليل بسبب بعد المسافة واخبرا الموظفة انهما حجزا جناح لهما ويريدان أخذ النسخة الاحطياتية وبعد التحقق من الكومبيوتر قواعد الفندق أن من يحجز جناح او غرفة أن يأخذ مفتاحه ولذلك لم تقتنع الموظفة بحقيقة الحجز ورفضت اعطاءهم المفتاح البديل وحاولوا اقناعها دون جدوى وأراد مايكل ان يشتكى لمدير الفندق ولكنه كان غير متواجد.

ولم يجد العروسان مكانا للمبيت سوى غرفة مريعه خشبية متواجدة بجوار الفندق وانهارت روز فى البكاء على حظها التعيس وفى الصباح أعتذر المدير لهما على سوء فهم الموظفة وقال لهما انها كانت تودى عملها لتكتب الصحافة فى بريطانيا هذا الخبر المضحك.