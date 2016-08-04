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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور .. ١٣٠ متطوع يطلقون حملة ضخمة لتنظيف منتزهات السودة

Time منذ 3 سنوات
Views 2599
بالصور .. ١٣٠ متطوع يطلقون حملة ضخمة لتنظيف منتزهات السودة

محمد بن طحيطح (صدى):
نجح ١٣٠ متطوع في إطلاق حملة " سياحة نقية لبيئة آمنة " التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي ، حيث دشنها أمين عسير صالح القاضي ، ومن المقرر استمرارها لمدة شهر ، بمعدل حملة أسبوعياً - كل يوم سبت - .

واستطاع المشاركون في الحملة من جمع ما يفوق ١٠٠٠ كيس من النفايات وتوزيع الحاويات على المتنزهين ، بمشاركة عدة فرق تطوعية وجهات حكومية وربحية ، وهي : خادم وطن التطوعي ومتحدون عسير بايكرز وفريق إرادة لذوي الاحتياجات الخاصة ، بالإضافة لفريق هايكنج السعودية وفريق ديوانية عسير وفريق اللاعب الدولي محمد السويد ، ومجموعة من أيتام جمعية آباء ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالسودة ، كما شارك رئيس الجالية اليمنية وأيضاً الجاليات الفلبينية والهندية والباكستانية والسريلانكية والمكتب التعاوني بأبها .

وذكر المدير التنفيذي للمجلس التنسيقي للجمعيات الخيرية - الجهة المبادرة في المشروع - علي حسن العسيري أن الحملة ذات بعد وطني وبيئي هام ، قائلا إن أبها مقبلة على مناسبة هي الأضخم والأبرز وهي عاصمة السياحة العربية ٢٠١٧ ، إضافة إلى إدراك المجلس لمستهدفات الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ التي من ضمنها الحفاظ على المقومات البيئية وصيانتها وتعزيز الوعي وتكثيف الأعمال التثقيفية ، والرقي بمفهوم العمل التطوعي من العمل التقليدي إلى العمل المتميز .

وشارك في الحملة أطفال وشباب وكبار سن ، قاموا بجمع النفايات وتوزيع الحاويات البلاستيكية الخاصة بجمع النفايات ، وتفاعل مع المشاركين أعداد كبيرة من المصطافين حيث بادر عدد منهم بالمشاركة ، وقدم المتطوعون معلومات مختصرة للمصطافين عن مدى ضرورة الحفاظ على نظافة المكان ورحبوا بالمصطافين ، واستعرضوا معهم خطورة وتأثير إلقاء المخلفات .

وعن سبب اختيار منتزهات السودة لتنفيذ الحملة ، أكد العسيري أن ذلك يعود إلى الكثافة الأكبر التي تشهدها السودة من الزوار ، كاشفاً عن عزم المجلس التنسيقي لتطبيق الفكرة في محافظات أخرى ، ومؤكداً أنها امتداد لمبادرة " عسير أجمل " ، التي أطلقتها أمانة عسير العام الماضي.

وأضاف مدير المجلس التنسيقي أن أعمال التنظيف لوحدها لا تكف ، فهما بذلت جهود في رفع النفايات فإنها لن تنجح بدون التكاتف المجتمعي فالكل يراهن على الوعي العام ، وندرك ضرورة تضافر الجهود كي تكون أبها في أجمل حلة ، ومشاركة الآباء مع أطفالهم في الحملة من شأنها غرس قيم الحفاظ على الممتلكات العامة ، وترسيخ مفهوم العمل التطوعي الصحيح والمنظم.

وشدد العسيري على مدى إنعكاس مثل هذه الحملات والمشاركات في رفع أعداد السياح وتعزيز الجهود المبذولة من مجلس التنمية السياحية ، وبالعمل المتواصل والدؤوب سننجح جميعاً في إعادة المكان إلى أجمل مما كان وتحويل هذه العبارة من مجرد شعار إلى التزام وتطبيق فعلي .

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أحدث التعليقات

ابوعادل
الله لايحرمهم كارونا
نبيل
الله يمتعها بصحة والعافية ويجمعك بها على خير
احمد الحربي
كيف يتم تعديل تصريح التنقل
عابر
الحمدالله علي نعمة المملكة
ابو ناصر
اللهم لا شماتة اين الشعب المتحضر!

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