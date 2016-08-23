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الأعداد السابقة للصحيفة

قاض مغربي يطلق سيدة ويتزوجها لـ”السطو” على أملاك زوجها

Time منذ 3 سنوات
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Comment 14
قاض مغربي يطلق سيدة ويتزوجها لـ”السطو” على أملاك زوجها

وكالات (صدى):
أصدر قاضي مغربي حكماً بطلاق سيدة من زوجها المهاجر بعد 3 أيام فقط من رفعها لقضية خلع ليقوم القاضي بعد ذلك بالزواج منها طمعا في أموال زوجها.

وبحسب ما تناولته الصحف المغربية فان الحادثة الطلاق تخص مهاجرا مغربيا بالديار الإيطالية ظل يجهل طلاقه لزوجته منذ 2005، تاريخ صدور الحكم إلى شهر دجنبر الماضي، حيث عرف المهاجر عن طريق الصدفة، أن زوجته متزوجة من رجل آخر ليس سوى القاضي الذي نطق بحكم طلاقه، رغم أنها ما زالت إلى الآن تتعامل معه معاملة الأزواج، إذ ظل ينفق عليها وعلى أبنائه ويبعث لها بحوالات مالية تجاوزت قيمتها في بعض الأحيان 20 ألف درهم شهريا، كما سافرت معه إلى إيطاليا عدة مرات، وعاشرته معاشرة الأزواج.

وأوضحت أن الطلاق كان خلعيا، حيث تم من طرف المهاجر المغربي، رغم أن الأخير لم يكن يعلم به نهائيا، ما يؤكد وجود تزوير في الوثائق، وهو الأمر الذي يثبته عدم تطابق أسماء العدول الذين حرروا رسم الطلاق الخلعي مع الإمضاءات والتأشيرات التي ذيل بها الرسم.

ومن الأمور الغريبة التي حملها الملف أن السيدة رغم أنها طلقت من المهاجر المغربي، إلا أنها ظلت تطلب منه إنجاز مجموعة من الوثائق الإدارية التي تتعلق بها وبأبنائها وكأنها ما زالت على ذمته، ومن بينها وكالات وتفويضات استطاعت من خلالها التصرف في العديد من ممتلكاته.

والأخطر من ذلك أنها تنمت من تغيير نسب ابنها الذي ازداد سنة 2008 وسجل بدفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر، فيما الطلاق المزعوم تم سنة 2005، والغريب أنها استطاعت فيما بعد تغيير نسب الطفل باسم القاضي، رغم أن الابن كان مسجلا في دفتر الحالة المدنية الخاص بالمهاجر.

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أحدث التعليقات

الشرقيه
أحمق سيارة لأ هيكل ولأ منظر خلفيتها تشبة خلفية القرد ٠٠
ابو محمد
ياهملااالي ياهلااله ، عقب الختزيره ضيع عقله وريااله ..
ابو محمد
احسنت يا اخ ابو خالد ، لا هنت .. .. نطقت درراً ، وألجمت هذا العاهر الداعر المتجاوز لكل القيم والشيم الإسلامية والإنسانيه .. بارك الله فيك ولا فض فوك .. آمين ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
👍👍👍
عبدالرحمن
ما دمر سوريا الا هذه الاشكال، الله يغفر لنا ويعفو عننا كنا ندعو لهم بالنصر وكنا نسميهم بالثوار وهم مجرمين قاتلهم الله.

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