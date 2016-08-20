الراوتر اللاسلكي الجديد Xiaomi Mi بأربعة هوائيات وتطبيق للتحكم به عبر الهاتف

نورة الشهري (صدى):
طرحت شركة شاومي الصينية الراوتر اللاسلكي المتقدم الخاص بها Xiaomi Mi للطلب خارج الصين.
و يتميز الراوتر بتصميم نحيف وأنيق، وبسرعة عالية تبلغ 300 ميغابِت في الثانية، كما يحمل أربعة هوائيات تساهم في الحفاظ على السرعة والاتصال المستقر وتقديم التغطية لمسافات واسعة تضمن الحصول على إشارة قوية حتى في النقاط البعيدة عن الراوتر.
يمتلك الراوتر ذاكرة 64 ميغابايت من الذاكرة العشوائية، وهي ما تقول شاومي أنها أكبر 8 مرّات مما تجده في الراوترات التقليدية وهذا يعني استيعاب مجموعة كبيرة من الأجهزة المتصلة دون التأثير سلبًا على أداء الشبكة اللاسلكية.