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الراوتر اللاسلكي الجديد Xiaomi Mi بأربعة هوائيات وتطبيق للتحكم به عبر الهاتف

Time منذ 3 سنوات
Views 2785
الراوتر اللاسلكي الجديد Xiaomi Mi بأربعة هوائيات وتطبيق للتحكم به عبر الهاتف

نورة الشهري (صدى):
طرحت شركة شاومي الصينية الراوتر اللاسلكي المتقدم الخاص بها Xiaomi Mi للطلب خارج الصين.

و يتميز الراوتر بتصميم نحيف وأنيق، وبسرعة عالية تبلغ 300 ميغابِت في الثانية، كما يحمل أربعة هوائيات تساهم في الحفاظ على السرعة والاتصال المستقر وتقديم التغطية لمسافات واسعة تضمن الحصول على إشارة قوية حتى في النقاط البعيدة عن الراوتر.

يمتلك الراوتر ذاكرة 64 ميغابايت من الذاكرة العشوائية، وهي ما تقول شاومي أنها أكبر 8 مرّات مما تجده في الراوترات التقليدية وهذا يعني استيعاب مجموعة كبيرة من الأجهزة المتصلة دون التأثير سلبًا على أداء الشبكة اللاسلكية.

التقنية
رواتر جديد
رواوتر لاسلكي
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أحدث التعليقات

سوسن
كيفه (صحته) وهـــــــو حــــــر. .. يقول:"سيتعين على الناس أن يتخذوا قرارهم بأنفسهم" ..(حكمة) تعلمـــــوا يامــلاقيــــــف ياللي مشتغلين (أوصياء) ع خلق الله.
مجهول
الوضع زي الزفت
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علب
ذولا خونه مالهم صاحب
ابو ثامر
ممكن انتحال شخصيه حارس أمن والله اعلم

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