نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

30 مشروعًا مشتركًا بين «الهيئة» و«البلديات» لتأهيل أواسط المحافظات كوجهات سياحية

Time منذ 3 سنوات
Views 2067
30 مشروعًا مشتركًا بين «الهيئة» و«البلديات» لتأهيل أواسط المحافظات كوجهات سياحية

طلال الغامدي (صدى):
تقوم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني على تأهيل وتطوير أواسط عدد من المحافظات التاريخية، لتحويلها إلى وجهات تراثية وسياحية بالاشتراك مع عدد من البلديات وأمانة منطقة الرياض.

 

يأتي ذلك في إطار مشروع "تأهيل وتطوير أواسط المدن بالمملكة" ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري، الهادف إلى تطوير مراكز هذه المدن بما يواكب الحداثة ويحافظ على أصالة هذه المواقع، كونها معالم حضارية تعكس تاريخ مناطق المملكة وتشكل هويتها.

ويشمل مشروع تأهيل وتطوير أواسط المدن التاريخية بالمملكة -حتى الآن- أكثر من 30 مشروعاً، منها ما تم الانتهاء من تأهيله وتطويره، وما يجري تنفيذه، وآخر تم طرحه للترسية تمهيداً لاستكمال مراحله التأهيلية.

 

ومن المشاريع الجاري تأهليها: مشروع "وسط تمير"، الذي تم إنجاز المرحلة الأولى منه، والتي تشمل ترميم الواجهات والممرات، وإعادة رصف الموقع، مع تجديد الأبواب التراثية والشبابيك، وتوزيع خدمات الإنارة على كل الموقع.

 

وتعمل هيئة السياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية ممثلة في البلدية المختصة على مشروع تطوير وسط مدينة شقراء، حيث تم إعداد مخطط لتطوير المركز التاريخي الواقع شمالي المدينة، بجانب ترميم عدد من المباني التراثية المهمة بشقراء.

 

وضمن مشروع تطوير وسط مدينة الغاط، قامت هيئة السياحة بإعداد المخطط العام للبلدة التراثية، الذي يشمل كل العناصر المستهدفة للتطوير، كما تم ترميم عدد من المحال التراثية "الدكاكين" التي تُستخدم كمحال لدعم الحرفيين وعرض منتجاتهم، بالإضافة إلى تنفيذ "متحف الغاط"، الذي يعد من أكثر المتاحف ثراءً بالمعلومات والقطع التراثية والتاريخية، وترميم مسجد "العوشزة" التراثي.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

أخر الأخبار

"النمر" يشدد على ضرورة الاهتمام بنفسية كبار السن 
"النمر" يشدد على ضرورة الاهتمام بنفسية كبار السن 
Time منذ 30 ثانية Views 1004
مرحلة يمر بها العائدون إلى المملكة
مرحلة يمر بها العائدون إلى المملكة
Time منذ 4 دقائق Views 1082
صورة قديمة لـ "مسجد الخيف" التقطت عام 1906
صورة قديمة لـ "مسجد الخيف" التقطت عام 1906
Time منذ 19 دقيقة Views 1305
تكذيب مزاعم الحرس الثوري بشأن اختراع جهاز لكشف الفيروس المستجد 
تكذيب مزاعم الحرس الثوري بشأن اختراع جهاز لكشف الفيروس المستجد 
Time منذ 27 دقيقة Views 1276
انتحار فتاة بعدما ضبطها والدها بفعل مشين مع زميلها
انتحار فتاة بعدما ضبطها والدها بفعل مشين مع زميلها
Time منذ 31 دقيقة Views 1095
"الغذاء والدواء" تحذر من 3 أنواع من جل معقم اليدين
"الغذاء والدواء" تحذر من 3 أنواع من جل معقم اليدين
Time منذ 32 دقيقة Views 1575
"كورونا" يداهم العمالة بمواقع كأس العالم في قطر
"كورونا" يداهم العمالة بمواقع كأس العالم في قطر
Time منذ 36 دقيقة Views 1434
شركة نستلة توقف الإنتاج بأحد مصانعها بالدمام إثر ظهور حالة إصابة
شركة نستلة توقف الإنتاج بأحد مصانعها بالدمام إثر ظهور حالة إصابة
Time منذ 47 دقيقة Views 1753
في لقاء قديم .. مُزاح مع الفنان رابح صقر
في لقاء قديم .. مُزاح مع الفنان رابح صقر
Time منذ 56 دقيقة Views 494
الاتحاد الآسيوي يحسم مصير بطولة دوري الأبطال
الاتحاد الآسيوي يحسم مصير بطولة دوري الأبطال
Time منذ 57 دقيقة Views 2242