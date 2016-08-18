ضبط سيدة ادعت إختطاف أبنتها لسجن شابين ... وأبنتها تعترف عليها

نورة الشهرى (صدى):

ضبطت الاجهزة الأمنية بمدينة القنيطرة سيدة، أدعت قيام شابين بإختطاف نجلتها للزج بهما في السجن.

وكانت المتهمه قدمت بلاغ للأجهزة الأمنية ، تتهم فيه شابين باختطاف ابنتها، مما أحدث استنفارا أمنيا بعاصمة الغرب، قبل ان تتمكن مصالح الشرطة القضائية من التعرف على مكان تواجد الفتاة بمنزل وسط المدينة.

وخلال التحقيقات كشفت الفتاة انها توجهت بمحض إرادتها لبيت صديقتها، وأن وجود العصابة لا أساس له من الصحة، وأن والدتها على علم بمكان تواجدها واضافت أن أمها هي من وضعت سيناريو الادعاء باختطافها من طرف الشابين، وذلك للانتقام منهما بسبب مشاكل سابقة بينهما.

وقررت النيابة العامة بابتدائية القنيطرة، بوضع الأم المتهمة رهن تدابير الحراسة النظرية،بعدما أكدت صحة اقوال الفتاة في انتظار محاكمتها بتهمة الوشاية الكاذبة وإلحاق أضرار بالغير بناء على طلب الشابين بمتابعتها .