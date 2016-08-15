برعاية أمير عسير .. إنهاء التحضيرات لحفل تكريم ليالي المحافظات.. والقرني يشدو للوطن

محمد بن طحيطح (صدى):

أنهى مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير التحضيرات لإقامة حفل تكريم المحافظات المشاركة بفعالية ليالي المحافظات ، مساء الأربعاء على مسرح المفتاحة ، ضمن مهرجان أبها يجمعنا ، وذلك بحضور ورعاية أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة أن الحفل سيشهد أوبريتا وطنيا يشدو به الفنان عبدالله القرني ، ومشاركات لشعراء معروفين كعلي بن رفده وحامد بن سمحه ، مشيرا إلى أنه تم استبدال ديكور المسرح ليطابق هوية عسير " الحياة الألوان " .

وأضاف أن كامل العمل سيكون من المحافظات التي شاركت في ليالي المحافظات : بيشة وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب ، بالإضافة إلى مركز بلسمر ، فضلا عن تكريم محافظي بيشة وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب ورئيس مركز بلسمر وجائزة بلسمر للتفوق العلمي .

وبين أنه سيتم السحب على أجهزة ذكية ، داعيا السياح والمصطافين وأهالي المنطقة للحضور والاستمتاع بفقرات الحفل .