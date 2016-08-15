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الأعداد السابقة للصحيفة

برعاية أمير عسير .. إنهاء التحضيرات لحفل تكريم ليالي المحافظات.. والقرني يشدو للوطن

Time منذ 3 سنوات
Views 2483
Comment 1
برعاية أمير عسير .. إنهاء التحضيرات لحفل تكريم ليالي المحافظات.. والقرني يشدو للوطن

محمد بن طحيطح (صدى):
أنهى مجلس التنمية السياحية بمنطقة عسير التحضيرات لإقامة حفل تكريم المحافظات المشاركة بفعالية ليالي المحافظات ، مساء الأربعاء على مسرح المفتاحة ، ضمن مهرجان أبها يجمعنا ، وذلك بحضور ورعاية أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز .

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة المهندس محمد بن عبدالله العمرة أن الحفل سيشهد أوبريتا وطنيا يشدو به الفنان عبدالله القرني ، ومشاركات لشعراء معروفين كعلي بن رفده وحامد بن سمحه ، مشيرا إلى أنه تم استبدال ديكور المسرح ليطابق هوية عسير " الحياة الألوان " .

وأضاف أن كامل العمل سيكون من المحافظات التي شاركت في ليالي المحافظات : بيشة وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب ، بالإضافة إلى مركز بلسمر ، فضلا عن تكريم محافظي بيشة وبلقرن وسراة عبيدة ورجال ألمع وطريب ورئيس مركز بلسمر وجائزة بلسمر للتفوق العلمي .

وبين أنه سيتم السحب على أجهزة ذكية ، داعيا السياح والمصطافين وأهالي المنطقة للحضور والاستمتاع بفقرات الحفل .

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أحدث التعليقات

طاقية
قصدك ١٧٠ مليون يقول باقي في المحكمه وقبلها يقول مافيه ههههههههه
أبوسطام
مع احترامي وتقديري للجهه المسؤوله عن منع التجمعات في هذه المنطقه اقول لهم هذا التجمع خطر علينا ارجوكم امنعوهم فنحن ابناء البلد محبوسون في بيوتنا وهؤلاء هم من ينقل لنا المرض
خالد
والله الجواب باين من عنوانه سماجه وسخافه وابتذال ومحاوله اصحابك بالقوه وتكرار في الشخصيات والله اني حاولت ان اضحك ولو لاتفه الاسباب ولكني لم استطع حسفي على الدكتور الشمراني فهو وضع في المسلسل الخطاء فهو فنان قدير ولا يستحق هذا المكان.
أبوسطام
الحمد لله رب العالمين إن شا الله رفع الحظر عن المملكة قريبا ان شا الله .
حمد
عمل ناجح بكل المقاييس وخالد عبدالرحمن ماتوقعت أنه ينجح لأنه أول عمل له ولكن كأن له سنين يمثل

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