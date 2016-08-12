تركيا تتهم 1000 شركة تجارية بتمويلها جماعة غولن

وكالات (صدى):

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 1000 شركة تمول شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.

واوضح شيمشك في خطاب له “أدرك أن بعض الناس خاصة الشركات لديهم شعور بالقلق. لكننا نعتقد أن بالأساس هناك أقل من 1000 شركة تمول الإرهاب” في إشارة منه لشبكة أنصار غولن، وذلك وفقاً لما ذكرت “رويترز”.

يشار إلى أن تصريحات شيمشك بُثت مباشرة على الهواء، حيث تتهم أنقرة جماعة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، فيما نفى غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999 الاتهام وأدان الانقلاب.