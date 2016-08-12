calendar

تركيا تتهم 1000 شركة تجارية بتمويلها جماعة غولن

Time منذ 3 سنوات
Views 2247
تركيا تتهم 1000 شركة تجارية بتمويلها جماعة غولن

وكالات (صدى):

قال نائب رئيس الوزراء التركي، محمد شيمشك، اليوم الجمعة، أن ما يقرب من 1000 شركة تمول شبكة رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل الشهر الماضي.

واوضح شيمشك في خطاب له “أدرك أن بعض الناس خاصة الشركات لديهم شعور بالقلق. لكننا نعتقد أن بالأساس هناك أقل من 1000 شركة تمول الإرهاب” في إشارة منه لشبكة أنصار غولن، وذلك وفقاً لما ذكرت “رويترز”.

يشار إلى أن تصريحات شيمشك بُثت مباشرة على الهواء، حيث تتهم أنقرة جماعة غولن بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب، فيما نفى غولن الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999 الاتهام وأدان الانقلاب.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مستر عبود
والله حتى الطرق كلها مدقدقه
الملل
شكلها من الجنس الثالث وش ذا السيقان اللي معاها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسعده ويرزقه من واسع فضله بالعكس هو احسن من هم الي يتهكمون
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
ابو محمد
ادبوا حبتور باالأدب الرادع له ولمن تسول له نفسه في التشكيك في المسؤولين ..

أخر الأخبار

تقلبات جوية على المملكة تبدأ الخميس
تقلبات جوية على المملكة تبدأ الخميس
Time منذ 4 دقائق Views 1042
«ملاذ للتأمين» تطرح وظائف جديدة لحدثي التخرج وذوي الخبرة
«ملاذ للتأمين» تطرح وظائف جديدة لحدثي التخرج وذوي الخبرة
Time منذ 4 دقائق Views 1032
«الصحة»: حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بكورونا
«الصحة»: حصر 800 حالة مخالطة للمصابين بكورونا
Time منذ 7 دقائق Views 1112
"مسام" ينتزع 2.963 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من مارس
"مسام" ينتزع 2.963 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الأول من مارس
Time منذ 7 دقائق Views 1041
«الشورى» يُسقط مقترحًا بإضافة «التشهير» إلى عقوبات التحرش
«الشورى» يُسقط مقترحًا بإضافة «التشهير» إلى عقوبات التحرش
Time منذ 10 دقائق Views 1112
شاهد.. رانيا يوسف تتقزز من رائحتها
شاهد.. رانيا يوسف تتقزز من رائحتها
Time منذ 13 دقيقة Views 1224
«الهلال» يؤجل قرار التجديد لغوميز وإدواردو
«الهلال» يؤجل قرار التجديد لغوميز وإدواردو
Time منذ 14 دقيقة Views 1192
بدء التقديم على وظائف شاغرة بمجمع طباعة المصحف غدا
بدء التقديم على وظائف شاغرة بمجمع طباعة المصحف غدا
Time منذ 15 دقيقة Views 1169
فتاة تقتل زوجها بـ"الفياجرا" !
فتاة تقتل زوجها بـ"الفياجرا" !
Time منذ 18 دقيقة Views 734
مسؤول حوثي يغتصب فتاتين في صنعاء
مسؤول حوثي يغتصب فتاتين في صنعاء
Time منذ 29 دقيقة Views 1439