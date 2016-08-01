تفعيل الخدمات المعرفية بـسوق«عكاظ 10»

ووفقًا لمحاور الجلسة فإن المجتمعين سيقدمون إطار عمل للخدمات والمنتجات المعرفية اللازمة للحج والعمرة، من أجل إيجاد فرص التعاون والتكامل والشراكات بين الأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، من أجل تطوير التقنيات والأنظمة للمشاركة في برامج التحول الوطني، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. ووضع البنية التحتية لنظام معلوماتي تكاملي للحج والعمرة، يسمح بتبادل المعلومات لتطوير خدمات الحج والعمرة، ووضع السياسات والآليات المناسبة لكيفية استثمار هذه البنية التحتية لاشتقاق المعرفة ومكوناتها من الخدمات والمعلومات كسلعة تجارية، والسماح لرواد الأعمال المعرفيين من الشباب لتقديم الخدمات والاستفادة منها تجاريًا لتطوير وتقديم الخدمات للحج والعمرة. وكذلك التنسيق بين الوزارات الخدمية (كالنقل والبلدية والقروية الخ)، لو ضع مشروعات للسماح باستعمال المعلومات ذات العلاقة لتطوير خدماتها، والسماح لرواد الأعمال المعرفيين من الشباب لتقديم الخدمات من خلال هذه المشروعات.
كما ستبحث الجلسة كيفية مساهمة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تحقيق رؤية 2030، وبحث البرامج التنفيذية المخطط لها لتقديم الخدمات المعرفية الممكنة في المملكة في مجال البحث العلمي والمجال التقني من أجل إيجاد فرص التعاون والتكامل والشراكات بين القطاع العام والخاص لتنمية الفرص في أسواق معرفية واعدة.