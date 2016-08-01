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الأعداد السابقة للصحيفة

تفعيل الخدمات المعرفية بـسوق«عكاظ 10»

Time منذ 3 سنوات
Views 2437
تفعيل الخدمات المعرفية بـسوق«عكاظ 10»

عادل الحربي (صدى):
خصص برنامج فعاليات سوق عكاظ في دورته العاشرة، الجلسة الثانية من ملتقى الريادة المعرفية المقام في فندق إنتركونتننتال الطائف يوم 7 من الشهر المقبل؛ لطرح «الخدمات المعرفية لريادة الأعمال» وذلك بمشاركة وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن بمحور «رؤية عن الخدمات المعرفية في الحج والعمرة»، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز  للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود بمحور «رؤية عن دور المدينة في تحقيق رؤية المملكة 2030»، ورائدي الأعمال الدكتور أبي البشير وأسامة نتو بمحور «كيفية الاستفادة من فرص الخدمات المعرفية في القطاع التقني وقطاعي الحج والعمرة «، ويدير الجلسة التي تختم بحوار بين المتحدثين والحضور، عبدالإله العسكر مقدم برنامج «رياديون» بالقناة الاقتصادية.

ووفقًا لمحاور الجلسة فإن المجتمعين سيقدمون إطار عمل للخدمات والمنتجات المعرفية اللازمة للحج والعمرة، من أجل إيجاد فرص التعاون والتكامل والشراكات بين الأفراد والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة، من أجل تطوير التقنيات والأنظمة للمشاركة في برامج التحول الوطني، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030. ووضع البنية التحتية لنظام معلوماتي تكاملي للحج والعمرة، يسمح بتبادل المعلومات لتطوير خدمات الحج والعمرة، ووضع السياسات والآليات المناسبة لكيفية استثمار هذه البنية التحتية لاشتقاق المعرفة ومكوناتها من الخدمات والمعلومات كسلعة تجارية، والسماح لرواد الأعمال المعرفيين من الشباب لتقديم الخدمات والاستفادة منها تجاريًا لتطوير وتقديم الخدمات للحج والعمرة. وكذلك التنسيق بين الوزارات الخدمية (كالنقل والبلدية والقروية الخ)، لو ضع مشروعات للسماح باستعمال المعلومات ذات العلاقة لتطوير خدماتها، والسماح لرواد الأعمال المعرفيين من الشباب لتقديم الخدمات من خلال هذه المشروعات.

كما ستبحث الجلسة كيفية مساهمة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في تحقيق رؤية 2030، وبحث البرامج التنفيذية المخطط لها لتقديم الخدمات المعرفية الممكنة في المملكة في مجال البحث العلمي والمجال التقني من أجل إيجاد فرص التعاون والتكامل والشراكات بين القطاع العام والخاص لتنمية الفرص في أسواق معرفية واعدة.

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أحدث التعليقات

محمد
انتي شوفي وجهك وبعدين تدلعي
محمد
باين ما يعرف الصلاة وجاهل
M-512
الذنوب والمعاصي هي السبب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
شكل لازم السيف يشتغل في كل برحه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ايوه وش ذا الحال كل يوم خمه يطلع لنا

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