تعرف علي أسماء الشركات الأربعة التي تحظر الفلبين التعامل معها !

طلال الغامدي (صدى):

كشف مدير إدارة العمل بالخارج في الفلبين هانز كاكداك، أسماء الشركات الأربعة التي تم إيقاف العمل معها هي: شركة سعودي أوجيه المحدودة، ومجموعة بن لادن السعودية، مجموعة محمد المعجل، وشركة محمد البرغش وإخوانه للتجارة والمقاولات.

كانت السلطات الفلبينية اليوم الجمعة،قد وضعت 4 شركات سعودية كبرى في القائمة السوداء وحظرت التعامل معها، بالإضافة لخمس شركات أخرى ما زال يُنظر في أمرها ، وذلك إثر تسريحها 11 ألف عامل فلبيني، وفق ما أكدته الصحافة الفلبينية.

وأضاف كاكداك أن هذه الشركات من بين تسع شركات سعودية متعثرة ماليا تم الإبلاغ عنها من قبل وزارة العمل والتوظيف في الفلبين بعد تسريحها 11 ألف عامل فلبيني على الأقل.

ووفقاً لصحيفة "مانيلا بولتين" الفلبينية ،قال كاكداك إنه يتم التحقيق حاليا بشأن هذه الشركات السعودية بعد ورود بلاغات عن انتهاكات محتملة للوائح توظيف العمال الفلبينيين.

ولفت إلى أن التحقيق يشمل كذلك 5 شركات أخرى هي ألومكو، وشركة المري للمقاولات، وشركة التطوير العقاري والاستثمار، ومؤسسة فوزي صالح للمقاولات، وشركة أرابتك للإنشاءات والتطوير العقاري والاستثمار، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.