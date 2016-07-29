نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

تعرف علي أسماء الشركات الأربعة التي تحظر الفلبين التعامل معها !

Time منذ 3 سنوات
Views 4681
Comment 3
تعرف علي أسماء الشركات الأربعة التي تحظر الفلبين التعامل معها !

طلال الغامدي (صدى):
كشف مدير إدارة العمل بالخارج في الفلبين هانز كاكداك، أسماء الشركات الأربعة التي تم إيقاف العمل معها هي: شركة سعودي أوجيه المحدودة، ومجموعة بن لادن السعودية، مجموعة محمد المعجل، وشركة محمد البرغش وإخوانه للتجارة والمقاولات.

كانت السلطات الفلبينية اليوم الجمعة،قد وضعت 4 شركات سعودية كبرى في القائمة السوداء وحظرت التعامل معها، بالإضافة لخمس شركات أخرى ما زال يُنظر في أمرها ، وذلك إثر تسريحها 11 ألف عامل فلبيني، وفق ما أكدته الصحافة الفلبينية.

وأضاف كاكداك أن هذه الشركات من بين تسع شركات سعودية متعثرة ماليا تم الإبلاغ عنها من قبل وزارة العمل والتوظيف في الفلبين بعد تسريحها 11 ألف عامل فلبيني على الأقل.

ووفقاً لصحيفة "مانيلا بولتين" الفلبينية ،قال كاكداك إنه يتم التحقيق حاليا بشأن هذه الشركات السعودية بعد ورود بلاغات عن انتهاكات محتملة للوائح توظيف العمال الفلبينيين.

ولفت إلى أن التحقيق يشمل كذلك 5 شركات أخرى هي ألومكو، وشركة المري للمقاولات، وشركة التطوير العقاري والاستثمار، ومؤسسة فوزي صالح للمقاولات، وشركة أرابتك للإنشاءات والتطوير العقاري والاستثمار، لافتاً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
الثوم وعلاقته مع الزكام كشفت الدراسة التي شملت 150 مشتركا حصلوا على مكملات الثوم أو على كبسولات لا تحتوي على أي اثر (الغفل)، وبالذات خلال ذروة موسم الشتاء. فقد أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض حالات الزكام لدى الذين تناولوا الثوم بشكل ملحوظ مقارنة بالذين تلقوا الغفل. بالإضافة إلى ذلك، عند إصابة الأشخاص من كلتي المجموعتين بالزكام، فان أولئك الذين تناولوا الثوم يشفون بسرعة أكبر بكثير من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الغفل. الوقاية من السرطان يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون، المعدة والبنكرياس. كذلك، قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، البروستاتا والحلق. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الثوم القدرة على مكافحة العديد من أنواع الطفيليات، وخاصة الطفيليات المعوية والديدان. الثوم وداء السكري قد يحسن الثوم العديد من الأعراض والمضاعفات المصاحبة لداء السكري، مثل مشاكل الكلى، أو الجهاز العصبي ومشاكل شبكية العين. كذلك، قد يقلل تناول الثوم من مستويات السكر، والكولسترول والدهنيات في الدم، الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير
أبو عبد الرحمن ✍️
الثوم وعلاقته مع الزكام كشفت الدراسة التي شملت 150 مشتركا حصلوا على مكملات الثوم أو على كبسولات لا تحتوي على أي اثر (الغفل)، وبالذات خلال ذروة موسم الشتاء. فقد أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض حالات الزكام لدى الذين تناولوا الثوم بشكل ملحوظ مقارنة بالذين تلقوا الغفل. بالإضافة إلى ذلك، عند إصابة الأشخاص من كلتي المجموعتين بالزكام، فان أولئك الذين تناولوا الثوم يشفون بسرعة أكبر بكثير من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الغفل. الوقاية من السرطان يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون، المعدة والبنكرياس. كذلك، قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، البروستاتا والحلق. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الثوم القدرة على مكافحة العديد من أنواع الطفيليات، وخاصة الطفيليات المعوية والديدان. الثوم وداء السكري قد يحسن الثوم العديد من الأعراض والمضاعفات المصاحبة لداء السكري، مثل مشاكل الكلى، أو الجهاز العصبي ومشاكل شبكية العين. كذلك، قد يقلل تناول الثوم من مستويات السكر، والكولسترول والدهنيات في الدم، الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير
ابو عمار
اوكي
أبو عبد الرحمن ✍️
الثوم وعلاقته مع الزكام كشفت الدراسة التي شملت 150 مشتركا حصلوا على مكملات الثوم أو على كبسولات لا تحتوي على أي اثر (الغفل)، وبالذات خلال ذروة موسم الشتاء. فقد أشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض حالات الزكام لدى الذين تناولوا الثوم بشكل ملحوظ مقارنة بالذين تلقوا الغفل. بالإضافة إلى ذلك، عند إصابة الأشخاص من كلتي المجموعتين بالزكام، فان أولئك الذين تناولوا الثوم يشفون بسرعة أكبر بكثير من مجموعة الأشخاص الذين تلقوا الغفل. الوقاية من السرطان يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة وخصائص أخرى تقوي جهاز المناعة في الجسم، بل وتقلل من احتمال الإصابة بسرطان القولون، المعدة والبنكرياس. كذلك، قد تمنع مكملات الثوم تطور الخلايا السرطانية لدى الأشخاص الذي عانى أحد أفراد عائلتهم في السابق من سرطان الثدي، البروستاتا والحلق. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الثوم القدرة على مكافحة العديد من أنواع الطفيليات، وخاصة الطفيليات المعوية والديدان. الثوم وداء السكري قد يحسن الثوم العديد من الأعراض والمضاعفات المصاحبة لداء السكري، مثل مشاكل الكلى، أو الجهاز العصبي ومشاكل شبكية العين. كذلك، قد يقلل تناول الثوم من مستويات السكر، والكولسترول والدهنيات في الدم، الأمر الذي يساعد مرضى السكري بشكل كبير
ع. س. ع
كيف الوفاة المبكرة ليش الموت لة إعمار معينة الموت على المخلوقات جميعاً وفي أي عمر الله المستعان

أخر الأخبار

مايكروسوفت تعلن عن مشروع جديد خاص بالحوسبة السحابية
مايكروسوفت تعلن عن مشروع جديد خاص بالحوسبة السحابية
Time منذ دقيقتين Views 1042
حريق هائل بشاحنة مواد بترولية على الدائري الرابع بمكة
حريق هائل بشاحنة مواد بترولية على الدائري الرابع بمكة
Time منذ 11 دقيقة Views 1231
جامعة الملك سعود تطرح وظائف إدارية جديدة للجنسين
جامعة الملك سعود تطرح وظائف إدارية جديدة للجنسين
Time منذ 12 دقيقة Views 1211
«الثوم» يقوي الجهاز المناعي وينظم ضغط الدم
«الثوم» يقوي الجهاز المناعي وينظم ضغط الدم
Time منذ 17 دقيقة Views 1145
الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد تشهدها بعض المحافظات الليلة
الحصيني: أمطار متفاوتة وحبات برد تشهدها بعض المحافظات الليلة
Time منذ 18 دقيقة Views 1321
أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها الأول
أكاديمية نيوم تفتح أبوابها لتدريب 1000 طالب في عامها الأول
Time منذ 22 دقيقة Views 1331
اصطدام مركبتين على طريق وادي مريخ بجدة
اصطدام مركبتين على طريق وادي مريخ بجدة
Time منذ 23 دقيقة Views 1344
الإطاحة بمحطم زجاج المركبات في بلد عربي
الإطاحة بمحطم زجاج المركبات في بلد عربي
Time منذ 30 دقيقة Views 296
صدمة بوفاة الفنانة الشابة «ماهي نور» ورسالة غريبة قبل وفاتها
صدمة بوفاة الفنانة الشابة «ماهي نور» ورسالة غريبة قبل وفاتها
Time منذ 32 دقيقة Views 1521
رجل يشكو زوجته: تتهمني بالتحرش بابنتي لاكتشافي خيانتها
رجل يشكو زوجته: تتهمني بالتحرش بابنتي لاكتشافي خيانتها
Time منذ 34 دقيقة Views 357