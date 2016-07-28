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تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربي مخدرات سعوديين في تبوك

Time منذ 3 سنوات
Views 3003
تنفيذ حكم القتل تعزيراً في مهربي مخدرات سعوديين في تبوك

واس (صدى):
نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل تعزيزاً في مهربي مخدرات سعوديي الجنسية بمنطقة تبوك، كان قد قُبِض عليهما عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة.

وفيما يلي نصّ بيان الداخلية:

قال الله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِين َيُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّن ْخِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُم ْفِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.

بفضل من الله تم القبض على كل من محمد بن سليمان مسعد العطوي، ومحمد بن عبدالله فرحان العطوي -سعوديي الجنسية- عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الأمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نُسِب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسِب إليهما والحكم بقتلهما تعزيزاً، وصُدِّق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين محمد بن سليمان مسعد العطوي، ومحمد بن عبدالله فرحان العطوي -سعوديي الجنسية- اليوم الخميس 23/ 10/ 1437هـ في منطقة تبوك.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للعموم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها، مستمدة منهجها من شرع الله القويم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

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أحدث التعليقات

زائر
شكله شفاحي ما هو كبيني
ابو محمد
الله يستر ..
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يارب تحمينا وتاقانا من الأشرار والأضرار ومسبباتها .. آمين ..
ابو محمد
ياستار سترك ياكريم .. .. يارب تحمينا وتاقانا من الأشرار والأضرار ومسبباتها .. آمين ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. الوقايه خير من العلاج ..

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