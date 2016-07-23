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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى يطالب بإغلاق المحال الساعة السابعة مساءً بدلاً من التاسعة

Time منذ 3 سنوات
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عضو شورى يطالب بإغلاق المحال الساعة السابعة مساءً بدلاً من التاسعة

طلال الغامدي (صدى):
دافع نائب رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى فهد بن جمعة عن قرار إغلاق المحال التجارية مبكراً، مرتئياً أنه كان يفترض بدء الإغلاق عن الساعة السابعة مساءً بدلاً من التاسعة، باعتبار أن هاتين الساعتين تتخللهما صلاة العشاء ولن يستفيد منها أصحاب المحال.

وأكد عضو الشورى أن عمليات الاقتصاد الخفي تصل إلى نحو 500 مليار ريال سنويا، وأن "التستر" منها يبلغ نحو 70%، مشيراً إلى أن إغلاق المحال عند الساعة التاسعة مساءً سيساهم في القضاء على اقتصاد التستر.

ورأى جمعة أن معظم العمالة ترغب بأن يكون الدوام مفتوحاً حتى يستطيعوا الإفلات من المراقبة، مشيراً بحسب "عكاظ" إلى أن إغلاق المحال عند التاسعة مساءً سيخفّض الطلب على العمالة الأجنبية، نظراً لأنهم يمثلون 80% من العاملين بقطاع المبيعات مقارنةً بـ20% للسعوديين، وفق قوله.

وشدد على أن القرار يهدف لترغيب السعوديين من الجنسين في العمل، وحصر الدوام في ثمان ساعات، ورفع إنتاجية الموظف، وتخفيض تكاليف استهلاك الطاقة والمياه لاسيما في فصل الصيف، وتخفيف الزحام المروري.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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