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الأعداد السابقة للصحيفة

بلدية طبرجل تواجه الكلاب الضالة ب " اللحوم المسمومة"

Time منذ 3 سنوات
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بلدية طبرجل تواجه الكلاب الضالة ب " اللحوم المسمومة"

خالد الغامدى (صدى):

شنت بلدية طبرجل حملة للحد من انتشار وتواجد الكلاب الضالة داخل المدينة، وذلك عن طريق توزيع العديد من قطع اللحوم المسمومة بأوقات متفاوتة وذلك على فترتين باليوم.

وقال رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري أن الحملة تم تكثيفها على فترتين قبل بداية شهر رمضان حيث يتم توزيع ما لا يقل عن 8 كيلوجرامات يوميا من اللحوم المسمومة داخل المدينة وبالمواقع التي تتواجد فيها الكلاب بشكل مستمر.

وأضاف المهندس الشمري أن الحملة راعت التسمم داخل الأحياء السكنية وبطريقة حذرة خوفا على سلامة الأطفال ،مبينا أن مفعول التسمم يأخذ ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام حيث يتم متابعتها خلال تلك الفترات .

وأردف "الشمري" أن إدارة النظافة وصحة البيئة تعملان على التصدي للكلاب على أطراف المدينة لاسيما وأن المدينة زراعية وتتكاثر فيها تلك الكلاب في فصل الشتاء لتعود لها مرة أخرى في فصل الصيف.

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أحدث التعليقات

زاير
عيب حجي ما شفت بنات طول عمرك .
زاير
شاهدنا الممثل ناصر يمثل مراءة متزوجه في حلقات قديمه و يدعي اليوم ان يحارب الشذوذ الجنسي ولا يقبل به هل هو تناقض ام هداية ولا تنسون المجرم الحقيقي في المسلسل هو الكاتب خلف الحربي .
الابهاوى
طيب يا مامه اذا كانت الزوجه مثلك بطلع الف خربان تغطي واحتشمي وعلى تراب
Z
هههههههه.. اتوقع صالح غير اسمه
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! أولا: ردة فعل في منتهى السوء والحمق من الزوج نظير عمل تستحق فيه الزوجة الطلاق وليس القتل ثانيا: من حق الزوجة شرع أن تختار من يعيش معها في بيتها حتى لوكانت حماتها وحماها...الحل ليس بالقتل ولكن بالتفاهم ومن ثم الطلاق ... طردت أمك فورا طلقها وريحها وارتاح...الوالدين خط أحمر ثالثا: تمالكوا نفسكم عند الغضب.. فالقتل من الموبقات والمهلكات بالدنيا والآخرة رابعا: قصص الحب هذه نهايتها حب عنيف نهاية عنيفة

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