بلدية طبرجل تواجه الكلاب الضالة ب " اللحوم المسمومة"

خالد الغامدى (صدى):

شنت بلدية طبرجل حملة للحد من انتشار وتواجد الكلاب الضالة داخل المدينة، وذلك عن طريق توزيع العديد من قطع اللحوم المسمومة بأوقات متفاوتة وذلك على فترتين باليوم.

وقال رئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري أن الحملة تم تكثيفها على فترتين قبل بداية شهر رمضان حيث يتم توزيع ما لا يقل عن 8 كيلوجرامات يوميا من اللحوم المسمومة داخل المدينة وبالمواقع التي تتواجد فيها الكلاب بشكل مستمر.

وأضاف المهندس الشمري أن الحملة راعت التسمم داخل الأحياء السكنية وبطريقة حذرة خوفا على سلامة الأطفال ،مبينا أن مفعول التسمم يأخذ ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام حيث يتم متابعتها خلال تلك الفترات .

وأردف "الشمري" أن إدارة النظافة وصحة البيئة تعملان على التصدي للكلاب على أطراف المدينة لاسيما وأن المدينة زراعية وتتكاثر فيها تلك الكلاب في فصل الشتاء لتعود لها مرة أخرى في فصل الصيف.