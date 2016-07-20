الجبير: الطائفية جاءت إلى المنطقة مع ثورة الخميني

علي القحطاني (صدى):
أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن الطائفية جاءت إلى المنطقة مع ثورة الخميني في العام 1979، الأمر الذي أدى لزعزعة الاستقرار في العديد من الدول.
وقال الجبير في مقابلة خاصة مع “العربية” ، أن إيران اعتدت على السعودية ودول الخليج العربي ومارست سلوكاً عدوانياً تجاهه، وعليها أن تغيّر سياساتها وتتخذ منهجاً يتماشى والقانون الدولي وحسن الجوار.
وأضاف “لم نلمس من حسن روحاني سياسة إيرانية معتدلة بل سلسلة أعمال عدوانية ضدّنا، على الرغم من أن المملكة لم تقم بأي عمل عدواني تجاه طهران منذ ثورة الخميني”.
وأوضح وزير الخارجية عدم وجود تباين في المواقف بين السعودية والولايات المتّحدة في شأن الأزمة السورية وإن كان هناك اختلاف في التكتيك، وأضاف أن نظام بشّار الأسد هو الذي يعرقل المفاوضات برفضه الحلّ السلمي وفرضه الحلّ العسكري على السوريّين.