نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى: بيئة المدارس طاردة وإجراءات «التعليم» لضبط السلوك جيدة

Time منذ 3 سنوات
Views 2087
عضو شورى: بيئة المدارس طاردة وإجراءات «التعليم» لضبط السلوك جيدة

نايف السالم (صدى):
أكد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى الدكتور خضر عليان القرشي، على ضرورة عمل وزارة التعليم بالتنسيق والمواءمة مع وزارات الداخلية، الشؤون الإسلامية، الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية وهيئتي السياحة والرياضة لمعالجة المخالفات السلوكية للطلاب والطالبات. وقال، تعليقا على اللوائح الجديدة للسلوك وإدراج تصوير المعلمين والرسم المسيء وتسجيل أصواتهم والإيمو والتشبه بالنساء من المخالفات السلوكية، إن عمل الوزارة بمفردها في هذا الشأن لا يكفي، لأن الجهد التوعوي أو التنظيمي سواء في السلوك أو غيره يحتاج إلى شركاء لتعزيز المبادئ والأهداف، وأضاف أن العمل الجماعي المنسق والمنظم يعزز بعضها البعض، مؤكدا ضرورة استغلال وسائل الإعلام في تعزيز السلوك الطلابي.

وانتقد القرشي ضعف التوعية التي أدت إلى التشوهات والسلوكيات الخاطئة خارج إطار المدرسة ما عاد بانطباع سيئ عن المجتمع. وقال: «المدرسة والإعلام يعززان المجتمع». ووصف ما أصدرته وزارة التعليم أخيرا فيما يخص المخالفات السلوكية بالأمر الجيد. لافتا إلى أن مثل هذه اللوائح والثقافات التي تبلّغ للطلاب تحدد لهم المرغوب والممنوع. مبديا تأييده التام لاتخاذ الإجراءات الشديدة مع المخالفين الذين يحتاجون إلى رادع، حتى لا يتطاولوا ويتجاوزوا، على غرار ما حدث في الأشهر الماضية.

وأشار الدكتور خضر القرشي إلى أن هناك مظاهر سيئة ظهرت في هذا الوقت لم تكن موجودة. مؤكداً أن للإنسان حرية التصرف باللبس والأكل، ولكن هناك أمور لابد أن تحترم «خصوصا أن بعض الشباب زودها قليلاً»، إضافة إلى التعديات على خصوصيات الآخرين كتصوير البنات لبعضهن في المدارس والجامعات، وهو تصرف مرفوض في مجتمعنا ويفترض أن يتم قبل تطبيق العقوبات وإصدار اللوائح توجيه عام في المساجد والمدارس والمجمعات وكل وسائل التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع الإعلام، حتى تتم توعية الطلاب والطالبات بما هو مقبول وما هو مرفوض.

وأضاف عضو الشورى قائلا: «ننادي ببرامج مقننة لجذب الطالب للمدرسة، من خلال تحويلها إلى بيئة جاذبة لا طاردة وهذا الأمر يحتاج إلى جهد مجتمعي، وتدريب للمعلمين والمشرفين التربويين وتحسين المدارس وعمل دورات للطلاب».

واستشهد القرشي في حديثه بتجربة المدارس الأجنبية في السعودية، التي نجحت في أن تكون بيئة جاذبة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

أخر الأخبار

الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
الأندية الإنجليزية تتابع الصحة العقلية للاعبيها بعد العزل المنزلي
Time منذ 19 دقيقة Views 1237
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
مسن يتغلب على الفيروس القاتل بمعجزة إلهية
Time منذ 25 دقيقة Views 1441
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
مفرح الشقيقي: من يتعمد كسر منع التجول " قليل أدب "
Time منذ 52 دقيقة Views 1493
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
عبدالرحمن السماري : النصر لديه 10 بطولات مناطق والهلال 12 بطولة
Time منذ ساعة Views 289
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
شاهد كيف يتغلل كورونا في الجسم !
Time منذ ساعة Views 513
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
فهد الطخيم : اتحدى ان أي فريق حقق 4 بطولات في موسم
Time منذ ساعة Views 289
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
الإطاحة بـ 9 أشخاص ظهروا في مقاطع مشينة
Time منذ ساعة Views 2475
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
مكالمة تكشف عن حادثة خطف طفلة تعيش لدى أسرة مسؤول رفيع المستوى
Time منذ ساعة Views 2470
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
ناقل " كورونا " في الصين كان على علاقة جنسية بخفافيش!
Time منذ ساعة Views 2327
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
حالات يسمح فيها بالخروج بعد منع التجول بعدد من أحياء المدينة على مدار الـ24 ساعة
Time منذ ساعتين Views 2257