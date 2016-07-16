رئيس الحكومة التركي يعلق علي محاولة الانقلاب الفاشلة علي السلطة

وكالات (صدى):

قال أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي السابق، على محاولة الإنقلاب على السلطة الحاكمة في تركيا“لم يدعم معظم أفراد الجيش هذه المحاولة ضد الرئيس الشرعي والحكومة الشرعية، وهذا هجوم ضد الديمقراطية التركية وضد الأمة التركية وضد الاستقرار في البلاد، والشعب التركي الذي شاركت غالبيته انتخابات نوفمبر الماضي”.

علق رئيس الوزراء التركي السابق، مداخلة هاتفية على قناة “الجزيرة” الإخبارية: على محاولة الإنقلاب على السلطة الحاكمة في تركيا قائلا: “إن هذه ليلة الكرامة بالنسبة لنا، ونقول للشعب هذا هو الوقت المناسب للدفاع عن كرامة أمتنا وكرامة الديمقراطية ونحن مستعدون لذلك”

وأردف : “مثل هذه الانقلابات حصلت سابقا لكن الناس وقفوا هذه المرة مع الحكومة وخرجوا إلى الشوارع، وقوات الأمن الموالية والمخلصة موجودة في كل مكان وهذه المحاولة قد فشلت”.

وتابع أوغلو على أنه يتوقع أن تدعم كل الدول والمنظمات الدولية الديمقراطية في تركيا كما أن هناك دعم شعبي كبير في كل أنحاء تركيا، مشيرا إلى أن “هناك كيان موازي يهاجم ديمقراطية الدولة ويحاول السيطرة على شؤون البلاد دون الخضوع للمحاسبة أو دخول الانتخابات”.