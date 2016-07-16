رئيس الوزراء التركي يعلن سيطرة الحكومة وفشل محاولة الانقلاب

وكالات (صدى):

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رسمياً فشل محاولة الانقلاب موضحا ان الوضع في تركيا عاد الى سيطرة الحكومة .

كما شكر يلدريم المواطنين والأحزاب السياسية الذين خرجوا للميادين لمواجهة محاولة الانقلاب اليائسة مؤكداً أن الجميع تجمهر حول الديمقراطية ووحدة الشعب وبقاء الوطن.

ووفق وكالة أنباء الأناضول شهدت الشوارع احتفالات بعد فشل الانقلاب وتم توقيف 3 ضباط و13 جندي من مجموعة الانقلابيين المحدودة لدى محاولتهم لاقتحام القصر الرئاسي بـأنقرة .

واوضح مستشار العلاقات العامة بجهاز الاستخبارات التركية "نوح يلماز" ان الحياة بدأت تعود لطبيعتها ورئيس الأركان العامة الجنرال خلوصي أقار" عاد إلى مباشرة عمله عقب احتجازه .