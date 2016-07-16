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رئيس الوزراء التركي يعلن سيطرة الحكومة وفشل محاولة الانقلاب

Time منذ 3 سنوات
Views 2466
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رئيس الوزراء التركي يعلن سيطرة الحكومة وفشل محاولة الانقلاب

وكالات (صدى):

أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم رسمياً فشل محاولة الانقلاب موضحا ان الوضع في تركيا عاد الى سيطرة الحكومة .

كما شكر يلدريم المواطنين والأحزاب السياسية الذين خرجوا للميادين لمواجهة محاولة الانقلاب اليائسة مؤكداً أن الجميع تجمهر حول الديمقراطية ووحدة الشعب وبقاء الوطن.

ووفق وكالة أنباء الأناضول شهدت الشوارع احتفالات بعد فشل الانقلاب وتم توقيف 3 ضباط و13 جندي من مجموعة الانقلابيين المحدودة لدى محاولتهم لاقتحام القصر الرئاسي بـأنقرة .

واوضح مستشار العلاقات العامة بجهاز الاستخبارات التركية "نوح يلماز" ان الحياة بدأت تعود لطبيعتها ورئيس الأركان العامة الجنرال خلوصي أقار" عاد إلى مباشرة عمله عقب احتجازه .

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أحدث التعليقات

مستر عبود
والله حتى الطرق كلها مدقدقه
الملل
شكلها من الجنس الثالث وش ذا السيقان اللي معاها
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله يسعده ويرزقه من واسع فضله بالعكس هو احسن من هم الي يتهكمون
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
ابو محمد
ادبوا حبتور باالأدب الرادع له ولمن تسول له نفسه في التشكيك في المسؤولين ..

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