إسقاط مروحية عسكرية تابعة للانقلابيين بأنقرة

وكالات (صدى):

أوضحت مصادر تركية أن مقاتلة حربية تمكنت من اسقاط مروحية عسكرية تابعة للانقلابيين فوق العاصمة أنقرة.

وقال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن الحكومة التركية مازالت تسيطر على السلطة في البلاد، مشيراً إلى أنه ليس هناك حاجة للشعور بالقلق من الأوضاع الحالية.

فيما أعلنت جميع الأحزاب في البرلمان التركي، رفضهم للانقلاب العسكري الذي تشهده تركيا حالياً.

ومن جانبه قال رئيس البرلمان التركي، في بيان قبل قليل أن البرلمان وكافة الأحزاب السياسية المؤيدة والمعارضة بالبلاد، يرفضون الانقلاب العسكري ضد حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ويدعمون الشرعية القائمة.