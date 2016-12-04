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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو: خطيب يحذر من بسطات شاي الجمر ويدعو البلديات لمراقبتها

Time منذ 3 سنوات
Views 3088
Comment 2
بالفيديو: خطيب يحذر من بسطات شاي الجمر ويدعو البلديات لمراقبتها

عادل الحربي (صدى):
دعا الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد الزبيدي عضو الدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الأمانات والبلديات بمراقبة أكشاك وبسطات بيع "شاي الجمر" التي انتشرت مؤخراً بالمتنزهات والطرقات والشوارع، محذراً من تحولها لبؤر لبيع المخدرات.

وقال الزبيدي خلال خطبة الجمعة، إن الانتشار السريع لهذه الأكشاك شيء مستغرب ويدل على أنها أمر غير محمود، مطالباً بمراقبة هذه الأماكن وعدم تركها هكذا بدون تنظيم.

وطالب الزبيدي أن تضع الجهات المعنية آلية تمكنها من معرفة مَن يقوم بالبيع في هذه البسطة وماذا يبيع وماذا يضع بالشاي، أو وضع لوحات على هذه البسطات وتعيين سجل تجاري باسم صاحبها، مؤكداً أن ذلك سيفيد من خلال إمكانية الوصول إلى البائع في حال تسممت أسرة أو أحد أفرادها إثر تناولها هذا الشاي.

ولفت الشيخ أنه لا يتهم أحداً ولا يدعو لقطع أرزاق العمالة التي تتكسب من هذه البسطات، ولكنه يدعو لتشديد الرقابة عليها، أو أن يكونوا في محال مرخصة ويتم بيع الشاي فيها.

 

#t=174

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أحدث التعليقات

ابو محمد
كل شوي طالع لنا وجه جديد ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
ألله يشفيك
ابو محمد
اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء وكل داء ماعلمناه منها ومالم نعلمه .. آمين ..
☕☕ لست محرومه ولي ربا رحيم !🍞🍞
البسي عبادتك وتعالي القهوه جاهزه خلي النوم
ابو محمد
الله اكبر .. .. شرف الله الاماكن الطاهرة المقدسه ..

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