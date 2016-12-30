تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
انسحاب طائرة النصر من لقاء الهلال
منذ 3 سنوات
3391
2
محمود أحمد (صدى):
انسحب نادي النصر من لقاء الهلال في لقاء الفريقين في الدوري الممتاز لكرة الطائرة اليوم الجمعة بسبب وصول 5 لاعبين فقط من نادي النصر.
وأعلن حكم المباراة فوز الهلال باللقاء رسميا في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 /0 في كل شوط.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
أخر الأخبار
الهيئة العامة للأرصاد: وقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة
منذ دقيقة
1019
بالفيديو .. مشهد في مسلسل يثير غضب أهالي جزيرة فيلكا
منذ 4 دقائق
32
بالصور.. نساء يفترشن الأرصفة للتسوُّل بالطائف
منذ 5 دقائق
1133
وفاة خطاط المصحف الشريف في مجمع الملك فهد بكورونا
منذ 15 دقيقة
1644
الزكاة والدخل: وكيل الشحن يدفع ضريبة القيمة المضافة نيابة عن المستورد
منذ 18 دقيقة
1283
قصة إنشاء مآذن المسجد النبوي
منذ 22 دقيقة
1321
اتحاد النقل الجوي الدولي: شركات الطيران السعودية قد تخسر 7.2 مليار دولار
منذ 26 دقيقة
1332
وكيل كارلوس إدواردو يروي لحظات صعبة قضاها في الحجر الصحي
منذ 32 دقيقة
1398
حريق شقة في أحد أحياء جدة
منذ 33 دقيقة
1386
بالفيديو.. حليمة بولند تُعلق على شائعة وفاة زعيم كوريا
منذ 38 دقيقة
130