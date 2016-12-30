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الأعداد السابقة للصحيفة

انسحاب طائرة النصر من لقاء الهلال

Time منذ 3 سنوات
Views 3391
Comment 2
انسحاب طائرة النصر من لقاء الهلال

محمود أحمد (صدى):
انسحب نادي النصر من لقاء الهلال في لقاء الفريقين في الدوري الممتاز لكرة الطائرة اليوم الجمعة بسبب وصول 5 لاعبين فقط من نادي النصر.

وأعلن حكم المباراة فوز الهلال باللقاء رسميا في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 /0 في كل شوط.

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أحدث التعليقات

ابو راكان
قرار جيد إيقاف مثل هذا البرنامج . وان كانت هناك برامج اخرى ذات محتوى مخالف للشرع مخالف للعقيدة ننتظر إيقافها. اللهم اصلح حال المسلمين.
المليليح
كلامك مكرر ما تعرف ترد كم كان عمرك قبل عشرين سنه وأنت ماشفت آسيا والبطولة العربية ؟ كم سنه داعس عليك النصر مافزت عليه ؟ مين دقك الموسم الماضي سبعه أهداف في ثلاثة أيام وأخرجك من كأس الملك والدوري ؟ مين دقك الموسم وأخذ منك البطولة العربية ؟ ترى كل اللي قلتلك الموسم الماضي يعني مايمديك تنسى .. صدقت الآن ان الاعلام لاعب بعقولكم ؟ اما باقي الألفاظ الوسخه اللي انت قلتها انا كعالمي ومكانتي العالمية لا تسمح ان ارد عليك مثل هذا الألفاظ القذرة وكلأ وبيئته 🌹🌷
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
الله يرحمه ووالديا رحمة واسعه ويسكنهم الفردوس الأعلى من الجنه .. اللهم آمين ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..

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