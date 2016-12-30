انسحاب طائرة النصر من لقاء الهلال

محمود أحمد (صدى):

انسحب نادي النصر من لقاء الهلال في لقاء الفريقين في الدوري الممتاز لكرة الطائرة اليوم الجمعة بسبب وصول 5 لاعبين فقط من نادي النصر.

وأعلن حكم المباراة فوز الهلال باللقاء رسميا في الأشواط الثلاثة بنتيجة 25 /0 في كل شوط.