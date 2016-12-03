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الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس الهلال: نسعى للاستمرار في الصدارة.. وشكرا للجماهير

Time منذ 3 سنوات
Views 1916
رئيس الهلال: نسعى للاستمرار في الصدارة.. وشكرا للجماهير

معاذ محمود (صدى):
أكد نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، أن هدف فريقه هو الاستمرار في الصدارة حتى نهاية الدور الأول لأنها ستكون مفتاح التتويج بلقب دوري جميل للمحترفين قائلا "المنافسة على الصدارة لا تنتهي، وكل مباراة أهم من التي تسبقها، وأتمنى أن نستمر بالصدارة حتى نهاية الدور الأول".

ويحتل الفريق الأزرق الصدارة برصيد 27 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد، وثلاث عن النصر، وذلك بعد مرور 11 جولة.

فيما وجه "بن سعد" شكره للجماهير التي ساندت فريقه خلال المباراة التي فاز بها على الشباب 3-صفر أمس الجمعة، في الجولة الحادية عشر من الدورى.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب طيب
هلاااا
ياناس فعلا انا جربت وربي انا ضد الانقطاع عن الاخوان بس جد متعبين ويقهورن لاتقول اخو وربي بعضهم ودك تطير من منه بأية وسيلة متعب
ابو محمد
الله يرعجهم .........
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب الله يصلح حال عباده
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
فيه مثلهم كثير

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