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28 لاعبا في قائمة المنتخب لمعسكر أبو ظبي

Time منذ 3 سنوات
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28 لاعبا في قائمة المنتخب لمعسكر أبو ظبي

معاذ محمود (صدى):
أعلن بيرت فان مارفيك، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، قائمة من 28 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بالعاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادا للدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كاس العالم 2018.

ويقام معسكر المنتخب السعودي في أبوظبي بين الخامس و15 يناير المقبل، ويخوض خلاله وديتين أمام سلوفينيا وكمبوديا في العاشر و14 من الشهر نفسه، على الترتيب.

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

حراسة المرمى : ياسر المسيليم ومحمد العويس ووليد عبدالله وعساف القرني.

في خط الدفاع: حسن معاذ وياسر الشهراني ومحمد البريك وعمر هوساوي وأسامة هوساوي وأحمد عسيري ومحمد الفتيل ومنصور الحربي وحسن كادش .

في خط الوسط : سلمان الفرج وعبدالملك الخيبري وعبدالمجيد الرويلي وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وعبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري ونواف العابد وسلمان المؤشر وفهد المولد .

وفي خط الهجوم : محمد السهلاوي ونايف هزازي وناصر الشمراني.

معسكر أبو ظبي
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أحدث التعليقات

نبيل ال2عشر
الله يوفقكم ان شاء الله ويسر اموركم
د محمد ماجد بخش
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الملل
ايه يادنيا
يوسف العسيس
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