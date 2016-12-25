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الأعداد السابقة للصحيفة

العثور على ستيني متوفى داخل منزله بجدة

Time منذ 3 سنوات
Views 2283
العثور على ستيني متوفى داخل منزله بجدة

محمد بن شقيه (صدى):

عثرت الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة على شخص متوفى داخل منزله وتبين أنه مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة تبلغ بتاريخ ٢٩ صفر ١٤٣٨هـ عن وجود شخص متوفى بداخل منزله.

وتابع أنه انتقل رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر.

وأضاف أنه تبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية تم حفظ الجثمان بالمستشفى وإحالة كامل الأوراق لهئية التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الله اعلم بحالكم ..
رائد
البنت قاصرة و العيب مو فيها و إنما في أهلها الساقطين للمتاجرة في بنتهم
زائر
كرونا ردع المدن السياحيه ام البارات في العالم ومدن الخطيئه بتايا وغيرها كثير في اوربا صارت خاويه مافيها من يوطوط ---------ماروق الدايلر والفشنستا
ابو محمد
رحم الله الامير عبد المحسن ، واطال بعمر خادم الحرمين الشريفين .. آمين ..
ابو محمد
الحمد لله .. .. ربنا يريد بنا خير ..

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