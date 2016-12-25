نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"أموال القاصرين" تناقش إعداد الميزانية السنوية .. و اعتماد 20 مشروعاً في الميزانية الجديدة

Time منذ 3 سنوات
Views 1915
"أموال القاصرين" تناقش إعداد الميزانية السنوية .. و اعتماد 20 مشروعاً في الميزانية الجديدة

عادل الحربي (صدى):
تطرق الاجتماع الشهري لرئيس هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مع مساعدي الرئيس ومديري الإدارات لعدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

و تحدث في بداية الاجتماع فيصل الخليفة عن إعداد ميزانية الهيئة السنوية، والأبواب التي وزعت عليها، إلى جانب تخصيص ميزانية لـ 20 مشروعاً من مشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة لهذا العام.

وناقش الموضوع الثاني سرعة تسليم البيانات والمعلومات الخاصة بالتقرير السنوي، والطلب من الادارات إبداء الرأي حيال وثيقة إنجاز، والتي يتم من خلالها إنجاز المعاملات بشكل سريع، وضرورة ألا تتأخر؛ والذي يتراوح بين ساعات معدودة وثلاثة أيام لكل معاملة حسب أهميتها، واعتماد البريد الإلكتروني بين جميع مسؤولي الهيئة كوسيلة تواصل رسمية داخل الهيئة.

أموال القاصرين
الميزانية الجديدة
Time واتساب

أحدث التعليقات

و1حد
ابلشونا الهلاليه حتى هدفه بالمصر ماسخ مثله مسوي لاعب الحين وابلشونا الزعيقيه جحفلي جحفلي ياشيخ هذا ماحطه على بسطة خضار يعنيني الحين جبناها من الملعب ياثور اذا الاتحاد الاسيوي يقولك النصر اتاهل كبطل للسوبر يكذبو الكذبه ويصدقونه مخفه صحيح
عيد ارمضان
ليست هذه البلد التي عشنا فيها لقد تغيرت الي اسؤ صوره يمكن تخيلها رحلت رجالها الطيبين و تولاها الزبالين أكرم الله القاريء.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
المليليح
سبحان الله صارت أحداث شغب الحين وصار تحوير وقبل امس الصحيفه نشرت صورة جوميزه ويقول أل الشيخ لسويلم ارتبكت والمصيبة جوميزه ماسوى شي قدام النصر عشان يرتبك السويلم والموضوع الثاني الصحيفه نزلت خير ان ال الشيخ يقول لسويلم يدك جاها شد عضلي والآن يوم كسر التلفزيون أل الشيخ الوضع شغب وضحك ووناسة هذا هو الإعلام الهلالي ولو صار العكس والسويلم كسر التلفزيون صارت عنوانين ومقالات
عيد ارمضان
حتي انت مخالف بتجولك في الشوارع أثناء فترة الحظر وبدون كمامه أو أدوات حماية ي ملفوف.

أخر الأخبار

الخارجية الأمريكية تكشف تزييف بيانات حكومة الوفاق
الخارجية الأمريكية تكشف تزييف بيانات حكومة الوفاق
Time منذ 27 ثانية Views 1003
بالفيديو..الوليد بن طلال يبلغ عن مخالفين للإجراءات الإحترازية أثناء تجوله بالدراجة
بالفيديو..الوليد بن طلال يبلغ عن مخالفين للإجراءات الإحترازية أثناء تجوله بالدراجة
Time منذ 35 دقيقة Views 3476
" بموافقة الملك " إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين بدون مصلين
" بموافقة الملك " إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين بدون مصلين
Time منذ 42 دقيقة Views 1676
حقيقة انتقال أميسي للأهلي
حقيقة انتقال أميسي للأهلي
Time منذ 59 دقيقة Views 1899
صورة نادرة لأبناء الملك سعود بالزي الفلكلوري اليوناني
صورة نادرة لأبناء الملك سعود بالزي الفلكلوري اليوناني
Time منذ ساعة Views 2570
جريمة قتل مروعة عبر تطبيق " زوم "
جريمة قتل مروعة عبر تطبيق " زوم "
Time منذ ساعة Views 896
قريبا..طلاب جامعة شقراء يستلمون وثائق تخرجهم إلكترونيًا
قريبا..طلاب جامعة شقراء يستلمون وثائق تخرجهم إلكترونيًا
Time منذ ساعة Views 1487
غوميز: كل لحظاتي مع الهلال رائعة
غوميز: كل لحظاتي مع الهلال رائعة
Time منذ ساعة Views 1734
صحفي مغربي متهم بالاعتداء الجنسي على شاب
صحفي مغربي متهم بالاعتداء الجنسي على شاب
Time منذ ساعتين Views 962
الصورة الحقيقية لإعدام الإرهابي عشماوي
الصورة الحقيقية لإعدام الإرهابي عشماوي
Time منذ ساعتين Views 5859