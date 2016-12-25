مواطنة تتهم مستشفى الملك خالد للعيون بالتسبب في فقدانها البصر

طلال الغامدي (صدى):

اتهمت مواطنة، مستشفى الملك خالد للعيون في مدينة الرياض، بالتسبب في فقدانها البصر بإحدى عينيها، وإصابة الأخرى بضمور، عقب إجرائها عمليتين فاشلتين.

وقالت المواطنة وتدعى "مانعة " أن مستشفى الملك خالد للعيون بالرياض أجرى لها عملية جراحية منذ أكثر من 7 سنوات في العين اليمنى، لتصاب بعدها بضمور وتفقد البصر تماماً، كما أجرى لها عملية أخرى في العين اليسرى، ما تسبب في تلف بالأوعية الدموية وضغط وضعف حاد في النظر.حسب صحيفة "الوطن"

ووجهت المواطنة، استغاثة لوزارة الصحة لفتح تحقيق عاجل وموسع مع المستشفى بشأن حالتها، وكذلك عرقلة المستشفى محاولة سفرها للخارج لاستكمال العلاج برفض إعطائها تقريراً طبياً يوضح حالتها، مبديةً تخوفها من فقدان البصر بشكل كامل حال عدم تمكنها من السفر خارج المملكة.

ومن جانبه أكد مكتب المدير التنفيذي بالمستشفى تلقي المريضة العلاج وترددها على عيادة الماء الأزرق والشبكية منذ يوليو 2015، نافياً أن يكون المستشفى وراء عرقلة سفرها للخارج؛ لأنه ليس الجهة المخول لها بذلك.