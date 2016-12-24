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مدير الخطوط السعودية: الميزانية الجديدة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة

Time منذ 3 سنوات
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مدير الخطوط السعودية: الميزانية الجديدة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة

عادل الحربي (صدى):
أكد المهندس "صالح بن ناصر الجاسر" مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية، أن الميزانية الجديدة للدولة لعام 2017م "1438 /1439هـ"، وضعت الاقتصاد الوطني للمملكة في المسار الصحيح لتطوير وضع المالية العامة وتعزيز نموها واستدامتها، حيث تعطي الأولوية للمشاريع والبرامج التنموية والخدمية التي تخدم المواطن بشكل مباشر، وتسهم في تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف، أن الميزانية تميزت بالشفافيةً والشمولية والإفصاح، وجاءت توسعية لتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني وتؤكد قوته ومتانته وقدرته على التعامل بكل كفاءة واقتدار مع التحديات الحالية والتقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأدت إلى تباطؤ نموه وانخفاض اسعار النفط مما أثر على اقتصاديات الكثير من دول العالم.

وأشار إلى أن الأرقام التي تضمنتها الميزانية الجديدة تبين أن المواطن هو محور الارتكاز لإهتمامات الدولة حيث تم تخصيص الجزء الأكبر من حجمها للتعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، مشيدا بالبرنامج الوطني الجديد "حساب المواطن" المخصص للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط والذي يهدف لحماية الأسر محدودة ومتوسطة الدخل من آثار إصلاح نظام الدعم الحكومي ، وتعزيز الاستخدام الأمثل لمخصصاته ليكون أكثر عدالة وكفاءة .

وأوضح، أن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة الرشيدة خلال عام 2016، حيث تم تقليص المصروفات الحكومية والعجز المالي، فيما شهدت ميزانية العام المقبل زيادة في حجم الإنفاق على الخدمات والتنمية الشاملة مع خفض العجز المتوقع، كما وضعت خططا مستقبلية للسنوات المقبلة لحماية الاقتصاد الوطني وإعادة تأسيسه وفق أطر سليمة تحقق النمو والاستدامة وهو الأمر الذي يبعث الاطمئنان ويعزز الثقة في إقتصاد المملكة وحسن إدارته .

وتابع "الجاسر"، لقد حملت الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة إعلان الميزانية بشائر الخير بإن اقتصاد المملكة متين ، ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية، وهذا بفضل الله ثم بحكمة قيادتنا الرشيدة وسياستها المالية الناجحة، كما تضمنت الكلمة رسائل بتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني من خلال رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية وفق رؤية إصلاحية ثاقبة تهدف للإنتقال بالوطن إلى آفاق أوسع وأشمل تؤدي إلى نمو إقتصادي متوازن يتسم بالشمولية والتنوع ويؤسس لمرحلة جديدة لا يكون فيها الاقتصاد الوطني رهين أسعار النفط كمنتج وحيد بل تتعدد منتجاته ومصادر إيراداته ويستند إلى أسس متينة وصلبة لا تتأثر بتقلبات الاقتصاد العالمي.

الخطوط السعودية
الميزانية الجديدة
السياسيات الاقتصادية
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أحدث التعليقات

و1حد
ابلشونا الهلاليه حتى هدفه بالمصر ماسخ مثله مسوي لاعب الحين وابلشونا الزعيقيه جحفلي جحفلي ياشيخ هذا ماحطه على بسطة خضار يعنيني الحين جبناها من الملعب ياثور اذا الاتحاد الاسيوي يقولك النصر اتاهل كبطل للسوبر يكذبو الكذبه ويصدقونه مخفه صحيح
عيد ارمضان
ليست هذه البلد التي عشنا فيها لقد تغيرت الي اسؤ صوره يمكن تخيلها رحلت رجالها الطيبين و تولاها الزبالين أكرم الله القاريء.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
المليليح
سبحان الله صارت أحداث شغب الحين وصار تحوير وقبل امس الصحيفه نشرت صورة جوميزه ويقول أل الشيخ لسويلم ارتبكت والمصيبة جوميزه ماسوى شي قدام النصر عشان يرتبك السويلم والموضوع الثاني الصحيفه نزلت خير ان ال الشيخ يقول لسويلم يدك جاها شد عضلي والآن يوم كسر التلفزيون أل الشيخ الوضع شغب وضحك ووناسة هذا هو الإعلام الهلالي ولو صار العكس والسويلم كسر التلفزيون صارت عنوانين ومقالات
عيد ارمضان
حتي انت مخالف بتجولك في الشوارع أثناء فترة الحظر وبدون كمامه أو أدوات حماية ي ملفوف.

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