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الأعداد السابقة للصحيفة

عضو شورى: زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين لها إيجابيات على المواطن

Time منذ 3 سنوات
Views 3383
Comment 9
عضو شورى: زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين لها إيجابيات على المواطن

نايف السالم (صدى):
قال عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي أن زيادة أسعار الكهرباء والماء والبنزين، لها جانب إيجابي على المواطن يتمثل في ترشيد الإنفاق، لما له من مردود جيد على الفرد والمجتمع، وجانب سلبي يتمثل في تضرر المواطن البسيط في مائه وغذائه وتنقله وكهربائه.

وأكد أن محاربة الفساد ووقف الهدر المالي بالدوائر الحكومية يمثل أكبر مصدر لرفع إيرادات الدولة، وخفض حجم العجز بالميزانية.

وأضاف أن تنويع مصادر الدخل سيسهم بدوره في تحقيق موارد أكبر للدولة، مشيراً إلى أن هناك هدراً في الثروات البيئية، والزراعية، والاستثمارية، والسياحية، وغيرها، ويجب استحداث مشاريع لتنمية تلك الموارد.

وطالب بإيجاد آليات مباشرة لدعم ذوي الدخل المحدود في القرى والهجر عبر برنامج "حساب المواطن"، مشيراً إلى أن معظم ذوي الدخل المحدود لا يستطيعون التعامل مع الآليات المعلنة للحساب ومتابعتها، لذا لا بد من إعادة النظر في البرنامج لتلافي أي عوائق أو إشكالات في التطبيق، والعمل على إيجاد آليات لتوصيل الدعم لهؤلاء حيثما كانوا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
الغامدي
ليت الجمل توطاه وقطعه الورع هذا
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
على كذا كل الناس بتطلع🤔
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
يبي يلحق على المواد الغذائبة قبل يشفطونها😂😂😂😂

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