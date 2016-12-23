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بالصور.. القبض على 18 مخالفًا داخل عبّارات السيول بمكة

Time منذ 3 سنوات
Views 2409
بالصور.. القبض على 18 مخالفًا داخل عبّارات السيول بمكة

نايف السالم (صدى):
نجح رجال الضبط الميداني بشرطة العاصمة المقدسة من ضبط 18 مخالفا لنظام الإقامة والعمل اتخذوا من عبارات السيول مخبأ للاختفاء من رجال الأمن.

وأعدت قوة الضبط الإداري خطة أمنية محكمة للوصول إلى المخالفين، الذين يقومون بمضايقة زوار جبل الرحمة بالتصوير والنشل، وتوجه رجال القوة إلى جبل الرحمة بالزي المدني، ورصدوا الأماكن التي يتوجه لها المخالفون، وهي عبارة عن عبّارات السيول ونقاط تصريف المياه، التي تمتد لمئات الأمتار تحت الأرض.

كما تتبع رجال القوة المخالفين، ونزلوا إلى العبّارات التي بالكاد تتسع لشخصين معرضين أنفسهم للخطر، ومستخدمين كشافًا ضوئيًّا للرؤية تحت الأرض.

ونجح رجال القوة في استخراج 18 مخالفًا من جنسية يمنية؛ يقومون بالنشل ومضايقة الزوار في جبل الرحمة، الذي يشهد كثافة عالية تزامنًا مع فتح باب العمرة.

 

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🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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