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أمير نجران: الميزانية الجديدة تخدم أمن المواطن وراحته

Time منذ 3 سنوات
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أمير نجران: الميزانية الجديدة تخدم أمن المواطن وراحته

طلال الغامدي (صدى):
وصف صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الميزانية العامة للدولة، للعام المالي الجديد، بميزانية الاستقرار والرسوخ، لما اتسمت به من الشفافية في بيان مضامينها، وما تمثله من انطلاقة مرحلة جديدة، تقوم على التنوع في مصادر الدخل، نحو مستقبل مشرق، تكشفت ملامح استقراره وهيمنته الاقتصادية.

وأكد سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة، أن الميزانية تجسد حرص القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، من أجل تنمية مستدامة، وعيش كريم، يهنأ به المواطن، في وطن آمن ومستقر.

وقال: لقد أرسى مولاي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه الحكم، قواعد مرحلة جديدة، مبنية على الثقة بالمواطن الكريم، وقائمة على الوضوح، للتغلب على التحديات والظروف الطارئة، ولضمان مستقبل واعد، يمتد عطاؤه إلى الأجيال القادمة.

ولفت إلى ما حملته الميزانية من أرقام عظيمة، تصب في أمن المواطن وراحته، وترفع من مستوى الخدمات المقدمة له، وقال :" نحمد الله أن نرى اليوم هذه الأرقام، ونحن في نعيم وعيش رغيد، بفضل الله تعالى، ثم بحكمة القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ " .

أمير نجران
الميزانية الجديدة
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أحدث التعليقات

و1حد
ابلشونا الهلاليه حتى هدفه بالمصر ماسخ مثله مسوي لاعب الحين وابلشونا الزعيقيه جحفلي جحفلي ياشيخ هذا ماحطه على بسطة خضار يعنيني الحين جبناها من الملعب ياثور اذا الاتحاد الاسيوي يقولك النصر اتاهل كبطل للسوبر يكذبو الكذبه ويصدقونه مخفه صحيح
عيد ارمضان
ليست هذه البلد التي عشنا فيها لقد تغيرت الي اسؤ صوره يمكن تخيلها رحلت رجالها الطيبين و تولاها الزبالين أكرم الله القاريء.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
المليليح
سبحان الله صارت أحداث شغب الحين وصار تحوير وقبل امس الصحيفه نشرت صورة جوميزه ويقول أل الشيخ لسويلم ارتبكت والمصيبة جوميزه ماسوى شي قدام النصر عشان يرتبك السويلم والموضوع الثاني الصحيفه نزلت خير ان ال الشيخ يقول لسويلم يدك جاها شد عضلي والآن يوم كسر التلفزيون أل الشيخ الوضع شغب وضحك ووناسة هذا هو الإعلام الهلالي ولو صار العكس والسويلم كسر التلفزيون صارت عنوانين ومقالات
عيد ارمضان
حتي انت مخالف بتجولك في الشوارع أثناء فترة الحظر وبدون كمامه أو أدوات حماية ي ملفوف.

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