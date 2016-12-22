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أمير تبوك: الميزانية الجديدة تكرس ثقة المواطن في اقتصاد المملكة

Time منذ 3 سنوات
Views 1808
أمير تبوك: الميزانية الجديدة تكرس ثقة المواطن في اقتصاد المملكة

محمود البلوي (صدى):
أكد الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك أن الميزانية العامة للدولة حملت رؤى المملكة وتطلعاتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه، وأن قيادة البلاد جعلت المواطن هو الهدف الأول بما يضمن عدم تأثره بأي متغيرات من خلال إقرار برنامج التوازن المالي .

وقال سموه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن المضامين السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تؤكد الحرص على كل مامن شأنه مصلحة الوطن والمواطن ، وإصرار الدولة على المضي قدما للمزيد من الرخاء ورفاهية المواطن ، والعمل وفق آليات تضمن رفع كفاءة الأداء والتوازن بما يضمن تحقيق مبادرات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م .

وأشار أمير منطقة تبوك إلى ميزانية الخير والنماء وبما ظهرت عليه من مستوى عالي من الشفافية إنما تجسد متانة الاقتصاد السعودي وتكرس الثقة الكبيرة التي يشعر بها المواطن، سائلا المولى جلت قدرته أن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها ، وتعاضد وتكاتف أبنائها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - .

أمير تبوك
الميزانية الجديدة
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أحدث التعليقات

و1حد
ابلشونا الهلاليه حتى هدفه بالمصر ماسخ مثله مسوي لاعب الحين وابلشونا الزعيقيه جحفلي جحفلي ياشيخ هذا ماحطه على بسطة خضار يعنيني الحين جبناها من الملعب ياثور اذا الاتحاد الاسيوي يقولك النصر اتاهل كبطل للسوبر يكذبو الكذبه ويصدقونه مخفه صحيح
عيد ارمضان
ليست هذه البلد التي عشنا فيها لقد تغيرت الي اسؤ صوره يمكن تخيلها رحلت رجالها الطيبين و تولاها الزبالين أكرم الله القاريء.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
المليليح
سبحان الله صارت أحداث شغب الحين وصار تحوير وقبل امس الصحيفه نشرت صورة جوميزه ويقول أل الشيخ لسويلم ارتبكت والمصيبة جوميزه ماسوى شي قدام النصر عشان يرتبك السويلم والموضوع الثاني الصحيفه نزلت خير ان ال الشيخ يقول لسويلم يدك جاها شد عضلي والآن يوم كسر التلفزيون أل الشيخ الوضع شغب وضحك ووناسة هذا هو الإعلام الهلالي ولو صار العكس والسويلم كسر التلفزيون صارت عنوانين ومقالات
عيد ارمضان
حتي انت مخالف بتجولك في الشوارع أثناء فترة الحظر وبدون كمامه أو أدوات حماية ي ملفوف.

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