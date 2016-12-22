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الأعداد السابقة للصحيفة

شرطة الرياض تطيح بشابين تخصصا في سرقة مقتنيات السيارات بحي قرطبة

Time منذ 3 سنوات
Views 2110
شرطة الرياض تطيح بشابين تخصصا في سرقة مقتنيات السيارات بحي قرطبة

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على شابين تخصّصَا في سرقة المقتنيات الشخصية من السيارات في حي قرطبة أثناء توقفها أمام منازل المواطنين.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه في إطار الجهود التي تبذلها شرطة المنطقة والأجهزة الأمنية المرتبطة بها لمكافحة جرائم سرقة السيارات والسرقة منها؛ فقد تَلَقّت غرفة عمليات دوريات الأمن، بلاغات عدد من المواطنين تفيد بتعرض سياراتهم لتكسير الزجاج وسرقة ما بداخلها من مبالغ مالية ومقتنيات شخصية أثناء توقفها أمام منازلهم بحي قرطبة شرق العاصمة الرياض.

وأضاف: "لأهمية البلاغات فقد قامت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض -على الفور- بتكثيف تواجد الفِرَق الميدانية داخل الأحياء التي شهدت تلك الحوادث، والقيام بمسح أمني شامل، واتخاذ جملة من الإجراءات تمكنت من خلالها -بفضل الله- من تحديد الاشتباه في مركبة تسير بدون لوحات يستقلها حدثان (سعوديا الجنسية في العقد الثاني من العمر)؛ حيث بدت عليها علامات الارتباك لدى مشاهدتهما دوريات الأمن.. وباستيقافهما وتفتيشهما عُثر بحوزتهما على أجزاء من المسروقات المبلغ عنها وأدوات استُخدمت في تكسير زجاج السيارات، وبسماع أقوالهما المبدئية أقرا بالاعتداء على السيارات المتوقفة والسرقة منها".

وبيّن: "تم التحفظ على المشتبه بهما، وتسليمهما لمركز الشرطة المختص، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لإكمال اللازم بحقهم، حسب الاختصاص".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحين هالوجهه فعلا متزوج ؟ ومن قبل يزوجهه ؟ ما يشوف شكله في المرايه .... المتابعين ما يعلمون الغيب ولكن بعد ما نشرت مقطعك الخسيس فطبيعي ان يتم نشره من قبل المتابعين لتتم معاقبتك وعذرك يذكرني بعذر اللي شتمت رجل المرور وبعدين طلعت في مقطع تعتذر ... لا يفعل الانسان الخطاء ثم يجي يعتذر هذا مرفوض وغير مقبول اعتذاره
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
Yassar ellahib
بسم الله الرحمن الرحيم به ابدأ وبه أستعين ☀ والله ولي الصالحين عن الرسول عليه الصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام أنما بُعِثت لأتمم مكارم الأخلاق ؟؟؟؟؟؟؟ وأحد الشعراء يقول أنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا ؟؟؟؟؟؟؟ وأنا أقول أنما الأمم في أخلاقها وليس في أعراقها ؟؟؟؟؟؟؟ وهذا القول قمة البلاغة ولكم من كف اليد الوحدا العبار وهذا حال البشر من عشائر وقبائل ودوال ومن أضال من الحكام ألتي تأخذ برأسها وما تسول لهم أنفسهم !!!!!!! ولا تسمع لقول العقلأ من شعوبها أمثال بشار ومن قبله أباه الفاطس (حافظ الناجس) ومن ولهم ومن على أشكالهم من باقي الأمم قاتلهم الله أن يفقهون ويتفقهون أللهم أمين أمين أمين يارب العالمين والصلاة وأذك وأطيب وأتم ألسلام على رسول الله مالاح ليل ونسلخ منه النهار وعلى آل بيته وأصحابه الكرام أجمعين ومن وله وسار على داربه وتبعه بأحسان وسالم تسليماً كثيرا كثيرا كثيراً لا تخبر أحد عن مداى قواة إيمانك وعبادتك لله بقدار ما أجعل الناس تراى مداى قواة إيمانك وعبادتك وخوفك من الله في حوسن تعاملك مع أخيك الأنسان وذالك أضعف الأيمان أن لم تكون تملك شيئ من الرفق في الحيوان وكل أنسان يرادد من مكانه بأسم وطنه أولاً (؟) ويكمل باقي المقولة أنا وطني لبنان وجميع الدوال العرابية أوطاني وباقي شعوب ودوال العالم أخوني بالرحمة والموادة والأنسانية السياسة أن لم يكن بها خوف من الرحمن لا تعادل راوث حمار والعبراة لمان يعتبر يا أولي الألباب وأعتذر أن وجدا أخطاء في الكتابة انا أنسان عادي ولم أكمل دراستي الابتدائية وشكراً لمان قبل الأعتذار عبدالله وتلميذ صغير من تلاميذ خاتم الأنبياء والمرسلين والمبعوث رحمة للعالمين محمد الصادق الأمين ⚖👍☪ عليه الصلاة واذك وأطيب وأتم ألسلام ياسر بن محمد بن خالد اللهيب وشكراً لمان يجيد لغة ثانية وتقدم بالترجمة وشكراً لمان أرسال البوست لغيره ولكل من شاركه على صفحات التواصل الأجتماعي وكل تعليق يماثل رأي كاتبه.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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