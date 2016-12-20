التعليم تتعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة مع المدرسة التى استضافت «فيحان»

علي القحطاني (صدى):

تعهدت وزارة التعليم باتخاذ الخطوة التربوية المناسبة مع المدرسة التى ظهر فيها أحد من يدعون أنهم من مشاهير مواقع التواصل يحاضر في الطلاب.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ‏تمت متابعة مقطع الفيديو المتداول والمصور داخل أحدالفصول الدراسية بإحدى المدارس. وستتخذ إدارة التعليم المعنية الخطوة التربوية المناسبة.

وكان نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تداولوا مقطع فيديو لـ "فيحان" المشجع الاتحادي الشهير داخل احدى الفصول و هو يقدم نصائحه لأطفال صغار يحثهم خلالها على القراءة .

و يظهر الفيديو "فيحان"و هو يقول للأطفال كنت و انا صغير أسرق اتلنقود من أبي لشراء الكتب ، وكنت اقرأ كتب غازي القصيبي وإبراهيم الفقي .

ووجه نشطاء "تويتر" اللوم لفيحان لعدم قدرته على ايصال رسالته الى التلاميذ الصغار كما ينبغي، بينما وجه الآخرون اللوم على مدير المدرسة الذي سمح له بالدخول الى الفصل من الأساس.