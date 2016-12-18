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ضبط 28 مخالفا من جنسيات مختلفة بمزراع «وادي الدواسر»

Time منذ 3 سنوات
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ضبط 28 مخالفا من جنسيات مختلفة بمزراع «وادي الدواسر»

علي القحطاني (صدى):
ألقى رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر القبض على 28 فردا من مجهولي الهوية من جنسيات مختلفة؛ خلال حملة أمنية واسعة بمزارع جنوب المحافظة.

ونفذت القوة الأمنية المشتركة بوادي الدواسر حملة أمنية واسعة على أهم الطرق الزراعية "دوسر والعبيلة"، وأطاح خلالها رجال الأمن بعدد من مجهولي الهويةن وتم تحويل المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بوادي الدواسر، عشرات المركبات، يقودها عدد من العمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في شرق المحافظة، وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة حيالهم.

مخالفاً
وادي الدواسر
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههه طيب
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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