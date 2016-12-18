ضبط 28 مخالفا من جنسيات مختلفة بمزراع «وادي الدواسر»

علي القحطاني (صدى):
ألقى رجال الأمن بمحافظة وادي الدواسر القبض على 28 فردا من مجهولي الهوية من جنسيات مختلفة؛ خلال حملة أمنية واسعة بمزارع جنوب المحافظة.
ونفذت القوة الأمنية المشتركة بوادي الدواسر حملة أمنية واسعة على أهم الطرق الزراعية "دوسر والعبيلة"، وأطاح خلالها رجال الأمن بعدد من مجهولي الهويةن وتم تحويل المخالفين للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما ضبطت قوة المهمات والواجبات الخاصة بوادي الدواسر، عشرات المركبات، يقودها عدد من العمالة السائبة المخالفة لنظام الإقامة والعمل في شرق المحافظة، وتم تسليمهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات المتبعة حيالهم.