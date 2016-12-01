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الأمير "خالد الفيصل" يسترجع ذكريات أول شكوي وصلته عقب تعيينه

Time منذ 3 سنوات
Views 2287
الأمير "خالد الفيصل" يسترجع ذكريات أول شكوي وصلته عقب تعيينه

نايف السالم (صدى):
استعاد الأمير "خالد الفيصل" مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خلال لقاء مفتوح مع نخب وشباب المنطقة، ذكريات أول شكوي قدمها إليها مواطن، بعد تعيينه.

وقال الأمير "خالد" أنه عقب وصوله لمطار الملك عبد العزيز في جدة، بعد تعيينه أميرا للمنطقة، استقبله عددا من الأهالي، وقال له أحد الحضور "جدة عطشانة ياخالد"، فرد عليه قائلا "الله يسقيها.. وأنا أعمل على ذلك من صباح الغد".

وأضاف أمير المنطقة، استطعنا في أول سنة حل مشكلة نقص المياه في جدة، ووضعنا خطة لتطوير منطقة مكة المكرمة، بدأت في العام 1430هـ، وحققت نجاحا كبيرا، ونعد حاليا للخطة الثانية.

الأمير خالد الفيصل
ذكريات تعيينه
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أحدث التعليقات

سليمان
كيف ممكن نوصلك
ابو محمد 😎
ان صح ماقلتي ، معاكي حق فيما طلبتي ..
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله

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