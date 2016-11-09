أمير القصيم : السجون ليست لإيقاع العقوبة وإنما إصلاحية لتقويم السجين

واس (صدى):
أشاد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالنقلة النوعية التي تشهدها سجون المنطقة في المجالات والبرامج المتنوعة والخدمات المقدمة لنزلاء السجون وفق توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، التي تولي هذه الدُور الإصلاحية فائق العناية والاهتمام والرعاية التي توفرها هذه الإصلاحيات للنزلاء خلال فترة قضائهم لمحكوميتهم .
جاء ذلك في كلمة ألقاها سمو أمير منطقة القصيم خلال رعايته حفل تكريم مدير إدارة السجون بالمنطقة اللواء متقاعد عبدالمحسن الطويل, أمس, في برج المياه بمدينة بريدة، الذي نظمته مديرية السجون بمنطقة القصيم.
وأشار سموه إلى أن السجون في المملكة ليست مقار لإيقاع العقوبة فحسب، وإنما هي دور إصلاحية تقدم برامج إصلاحية وتعليمية وتدريبية متطورة، لتكسب النزلاء حرفة أو مهنة أثناء فترة إقامتهم بالسجن لتهذيبهم وتثقيفهم وتوفير حياة كريمة لهم في مجتمعهم بعد إطلاق سراحهم، لتكون مصدر رزق لهم، والعودة مجدداً للحياة الطبيعية أكثر قوة وصلاحاً ونفعاً لأنفسهم وليكونوا أداة فاعلة لمجتمعهم.
وثمن سمو أمير القصيم الجهود التي بذلها اللواء متقاعد عبدالمحسن الطويل, خلال فترة عمله مديراً لإدارة السجون بالمنطقة ، كما هنأ العميد فهد النعيم بالثقة بتكليفه مديراً لإدارة السجون بالمنطقة ، موجهاً بالاهتمام بكل ما يتعلق بمعالجة أوضاع السجناء الإنسانية ، والحرص على إنجاز الأعمال في وقتها دون تأخير، وتكثيف البرامج التوعوية والإصلاحية داخل السجون، ومتمنياً له التوفيق والنجاح فيما كلف به لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
وقدم اللواء متقاعد عبدالمحسن الطويل, في كلمة ألقاها في هذه المناسبة ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم ، على ما لقيه من توجيهات ودعم أثناء فترة عمله بالمنطقة ، وما لقيته إدارة السجون بالمنطقة من دعم وتوجيهات مستمرة، كان لها ثمراتها الملموسة من الجميع, وأسهمت بشكل كبير في ما وصلت إليه سجون المنطقة من رقي وتقدم ، مشيداً بتضافر الجهود من زملائه بالسجون لتحقيق ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة .
وأعرب مدير إدارة السجون بالقصيم الحالي العميد فهد النعيم من جهته، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على رعايته حفل التكريم، لافتاً الانتباه إلى أن إدارة السجون بالمنطقة شهدت نقلة نوعية أبّان إدارة اللواء متقاعد عبدالمحسن الطويل ، ومشيراً إلى أن الثقة بتعيينه مديراً للسجون بالمنطقة ، هي دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.
حضر الحفل وكيل إمارة القصيم عبدالعزيز الحميدان ، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر الطالب ، وعدداً من مدراء الإدارات الحكومية ، والقطاعات الأمنية بالمنطقة.