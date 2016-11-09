عبدالرحمن بن مساعد: خبر حضوري عيد ميلاد إعلامية مختلق وسأتخذ الإجراءات القانونية

على القحطاني (صدى):

أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن ما تم تداوله بشأن حضوره حفل عيد ميلاد إحدى الإعلاميات، لا أساس له من الصحة وأن الخبر مختلق لافتاً إلى أنه تصادف وجوده فى مكان الحفل وطلبت منه الإعلامية التقاط صور معه مثل آخرين.

وقال الأمير عبر حسابه الرسمي في تويتر: «تعشيت في مطعم، وبعدها ذهبت إلى المقهى الملاصق، وطلب مني أشخاص التصوير، ووافقت، ومنهم الأخت المذكورة، وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني».

وكانت الإعلامية أريج أعلنت خلال مقطع فيديو مسجل لها عن حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق حفل عيد ميلادها، قائلة: «شخص مهم جدًا جاء عيد ميلادي ومبسوطة جدًا بحضوره»، مضيفة «سعيدة جدًا بتواضع الأمير».

جاء ذلك في الفيديو الذي نشرته أريج لتوثيق حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد حفل يوم ميلادها.

وأعقب ذلك موجة من الانتقادات طالت الأمير عبدالرحمن بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر حضوره حفل عيد ميلاد الإعلامية.