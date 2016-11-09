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الأعداد السابقة للصحيفة

عبدالرحمن بن مساعد: خبر حضوري عيد ميلاد إعلامية مختلق وسأتخذ الإجراءات القانونية

Time منذ 3 سنوات
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عبدالرحمن بن مساعد: خبر حضوري عيد ميلاد إعلامية مختلق وسأتخذ الإجراءات القانونية

على القحطاني (صدى):
أكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن ما تم تداوله بشأن حضوره حفل عيد ميلاد إحدى الإعلاميات، لا أساس له من الصحة وأن الخبر مختلق لافتاً إلى أنه تصادف وجوده فى مكان الحفل وطلبت منه الإعلامية التقاط صور معه مثل آخرين.

وقال الأمير  عبر حسابه الرسمي في تويتر: «تعشيت في مطعم، وبعدها ذهبت إلى المقهى الملاصق، وطلب مني أشخاص التصوير، ووافقت، ومنهم الأخت المذكورة، وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني».

وكانت الإعلامية أريج أعلنت خلال مقطع فيديو مسجل لها عن حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق حفل عيد ميلادها، قائلة: «شخص مهم جدًا جاء عيد ميلادي ومبسوطة جدًا بحضوره»، مضيفة «سعيدة جدًا بتواضع الأمير».

جاء ذلك في الفيديو الذي نشرته أريج لتوثيق حضور الأمير عبد الرحمن بن مساعد حفل يوم ميلادها.

وأعقب ذلك موجة من الانتقادات طالت الأمير عبدالرحمن بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر حضوره حفل عيد ميلاد الإعلامية.

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أحدث التعليقات

خريج ريتز سابق
يقطع الريتز وسنينه
الملل
العليان ومن علي شكالته هم الخطر الحقيقي ثبات الامة باخلاقه فاذا انعدم الاخلاق زالت الامه من يحب الخمور والنساء والمحرمات واكبر شاهد كم مرة علي التاريخ من امم لماذا انتهت وزالت الناريخ لا يكذب
شبيه صويحبي
من يوم قال أتمنى فوز أوراوا وضحك الإماراتيين علينا عرفت ان ما عنده اي حيادية ولا مصداقية والتعصب يجري في دمه
عادل عبدالحي حمزة
احد رواد السويشيال ميديا سأل سؤال وجيه وهو لماذا كل الفنانات الي استضافهم رامز جلال في الحلقات السابقة يلبسون بناطيل وليس تنورات او جيبات او فساتين الجواب اكيد ان عندهم تعليمات مسبقة قبل المقلب المتفق عليه لازم يلبسو بناطيل علشان الكرسي الي جالسة عليه بيترفع عالي واظن باقي الرد ماينفعش اقوله في الصيام ولا في الفطار دا دليل على ان الي في الخبرده مش صحيح وسلملي على الدولارات
المناهض لدين الروافض
عادي جداً فتاة إيرانية تتجول في مستعمرة إيرانية وين الغرابة؟

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