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بعد ارتفاع شكوى المشتركين.. الكهرباء تفصل قراء العدادات المتقاعسين

Time منذ 3 سنوات
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بعد ارتفاع شكوى المشتركين.. الكهرباء تفصل قراء العدادات المتقاعسين

علي القحطاني (صدى):
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء فصل عددا من قراء العدادات بسبب تقاعسهم في أداء عملهم، وعدم الانتظام فى قرءاة عدادات المشتركين، والذى أدى لارتفاع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير.

وقال المهندس "زياد الشيحة" رئيس مجلس إدارة الشركة، إن وجود أخطاء في قراءة العدادات سببه قيام بعض قراء العدادات بتسجيل الأرقام دون زيارة المنطقة، موضحا أن القراء المخطئين دون عمد سيتم إعفاؤهم من عقوبة الفصل، وفقا للوطن.

وأوضح "الشيحة" أن المشترك بأمكانه مشاهد الفاتورة إلكترونيا عبر موقع الشركة، والمقارنة بينها وبين الفواتير السابقة لاكتشاف الخطأ.

الشركة السعودية للكهرباء
قراء العدادات
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أحدث التعليقات

ابوبدر
والله جبتها 👌
صــ؏ــب ؏ـليك
الله يكون في عونك
ابو عمار
طيب
البرفسور احمد
اذا تبي تنتحر..تزوج مصريه بورعيه
الملل
زعيم في الافلام القذرة واسالو يسرا وزوجة الديوث سمير غانم لكن هو مارضي ان بنته تمثل لان النهاية رفع رجول وتدخيل الي الشعره الميته وينزل علي وجها لانها بطلة فيلم واكبر دليل ما حدث لخالد يوسف

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