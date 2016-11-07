بعد ارتفاع شكوى المشتركين.. الكهرباء تفصل قراء العدادات المتقاعسين

علي القحطاني (صدى):
تعتزم الشركة السعودية للكهرباء فصل عددا من قراء العدادات بسبب تقاعسهم في أداء عملهم، وعدم الانتظام فى قرءاة عدادات المشتركين، والذى أدى لارتفاع شكاوى المواطنين المتعلقة بالفواتير.
وقال المهندس "زياد الشيحة" رئيس مجلس إدارة الشركة، إن وجود أخطاء في قراءة العدادات سببه قيام بعض قراء العدادات بتسجيل الأرقام دون زيارة المنطقة، موضحا أن القراء المخطئين دون عمد سيتم إعفاؤهم من عقوبة الفصل، وفقا للوطن.
وأوضح "الشيحة" أن المشترك بأمكانه مشاهد الفاتورة إلكترونيا عبر موقع الشركة، والمقارنة بينها وبين الفواتير السابقة لاكتشاف الخطأ.