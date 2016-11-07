فتاة تقنع شابًا بقضاء سهرة حمراء فيكتشف أنها «متحول جنسيًا» تسلبه أمواله وتحاول قتله

نورة الشهري (صدى):
وقع شاب لبناني يدعى «رامي» ضحية لخطة خبيثة انتهت بسلب كل أمواله ومحاولة قتله طعنًا بسكين وإلقائه من الطابق الثالث.
وفي التفاصيل يقول رامي أنه كان يقود سيّارته الخاصّة في محلّة الدورة قرب منتصف الليل وكان على جانب الطريق تقف فتاةٌ جميلة ترتدي فستانها الأسود تتمايل به يميناً ويساراً، ينسدل شعرها الطويل على كتفيها، لفت نظر الشاب إيماءات الصبيّة "الخارقة الأنوثة"، خفّف من سرعته شيئاً فشيئاً، إلى أن لاصق باب سيّارته الأيمن جسد الفتاة السمراء فتوقّف.. بادرته بالـ"بونسوار"، بعد أن مدّت رأسها من الشبّاك وسألته إن كان بإمكانه أن يوصلها إلى منزلها في طبرجا.
لم يتردّد الشاب في قبول عرض "صيده الثمين"، أومأ برأسه موافقاً، فلملمت "السمراء" أطراف فستانها وصعدت الى جانبه، لينطلق بسيّارته باتجاه المنطقة المذكورة.
وصل إلى البناء الذي تقيم فيه الفتاة بعدما أرشدته اليه، هناك طلبت منه مرافقتها إلى الشقّة لتمضية وقت ممتع معها ومع رفيقاتها اللواتي يشاركنها السكن في نفس الشقّة.
وبالفعل، رافق الشاب فتاة "الأوتوستوب" إلى الطابق الثالث ولمّا قرعا الباب، فتح لهما شابّان كانا يحتسيان المشروب، وسرعان ما أيقن "رامي" من أجواء التعاطي بين الموجودين، أنه وقع ضحية استدراج، لا بل إن صدمته كانت أكبر عندما إكتشف داخل الشقة، أن الفتاة التي يرافقها إلى بيتها ليست سوى شاب "متحوّل جنسيّاً". على عجل، حاول الإنسحاب من المكان، لكنّ الرفاق الثلاثة عمدوا إلى وصد الباب بالمفتاح ومنعوه من المغادرة وطلبوا منه تسليمهم ما يحمله من مال في محفظته، ولمّا امتنع أقدموا على طعنه بواسطة سكين وسلبوه نقوده، عندها خرج إلى الشرفة لطلب الإستغاثة من الجيران، فما كان من أفراد العصابة إلاّ وأن حاولوا رميه منها غير أنّه تمكّن من مقاومتهم فلم ينجحوا في إتمام جريمتهم، حينها عمدوا الى حجزه في غرفة داخلية وفرّوا، وما إن إكتشف أنهم غادروا المنزل حتّى توجّه إلى أقرب مركز لقوى الأمن وأبلغ عناصره بما حصل معه.
وتمكنت الأجهزة المختصّة من توقيف "المتحوّل جنسيّا"، الذي تبيّن أنّه "ب.ك" (23 عاماً) وأحيل إلى النيابة العامة في جبل لبنان حيث تمّ الإدعاء عليه بجرم "استدراج المدّعي وحجز حريّته ومحاولة قتله بواسط سكين ممنوع وعبر محاولة رميه من الشرفة في الطابق الثالث بعد سلبه بالطريقة عينها".