إيقاف العمل بالمشروعات البلدية لحين صدور الميزانية الجديدة

عادل الحربى (صدى):
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا باستمرار وقف العمل في المشروعات المدرجة بالميزانية والمتعاقد عليها، وذلك لحين زوال الأسباب التي دعت لإيقافها وفي مقدمتها عدم توفر اعتمادات مالية لها.
ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأقسام التنفيذية التي تتابع المشروعات المختلفة بالمناطق والمحافظات، ومراعاة منح التعويضات الزمنية اللازمة للمتعاقدين عن فترات توقف العمل بالمشروعات.
وأوضحت مصادر أن إيقاف العمل بهذه المشروعات سيستمر حتى صدور ميزانية العام المالي المقبل 1438 /1439هـ، ومعالجة وضعها على ضوء ما تتضمنه من أنظمة وتعليمات.