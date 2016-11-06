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إيقاف العمل بالمشروعات البلدية لحين صدور الميزانية الجديدة

Time منذ 3 سنوات
Views 1898
إيقاف العمل بالمشروعات البلدية لحين صدور الميزانية الجديدة

عادل الحربى (صدى):
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية قرارا باستمرار وقف العمل في المشروعات المدرجة بالميزانية والمتعاقد عليها، وذلك لحين زوال الأسباب التي دعت لإيقافها وفي مقدمتها عدم توفر اعتمادات مالية لها.

 

ووجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ الأقسام التنفيذية التي تتابع المشروعات المختلفة بالمناطق والمحافظات، ومراعاة منح التعويضات الزمنية اللازمة للمتعاقدين عن فترات توقف العمل بالمشروعات.

 

وأوضحت مصادر أن إيقاف العمل بهذه المشروعات سيستمر حتى صدور ميزانية العام المالي المقبل 1438 /1439هـ، ومعالجة وضعها على ضوء ما تتضمنه من أنظمة وتعليمات.

المشروعات البلدية
الميزانية الجديدة
إيقاف العمل
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أحدث التعليقات

و1حد
ابلشونا الهلاليه حتى هدفه بالمصر ماسخ مثله مسوي لاعب الحين وابلشونا الزعيقيه جحفلي جحفلي ياشيخ هذا ماحطه على بسطة خضار يعنيني الحين جبناها من الملعب ياثور اذا الاتحاد الاسيوي يقولك النصر اتاهل كبطل للسوبر يكذبو الكذبه ويصدقونه مخفه صحيح
عيد ارمضان
ليست هذه البلد التي عشنا فيها لقد تغيرت الي اسؤ صوره يمكن تخيلها رحلت رجالها الطيبين و تولاها الزبالين أكرم الله القاريء.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
سبحان الله العظيم
المليليح
سبحان الله صارت أحداث شغب الحين وصار تحوير وقبل امس الصحيفه نشرت صورة جوميزه ويقول أل الشيخ لسويلم ارتبكت والمصيبة جوميزه ماسوى شي قدام النصر عشان يرتبك السويلم والموضوع الثاني الصحيفه نزلت خير ان ال الشيخ يقول لسويلم يدك جاها شد عضلي والآن يوم كسر التلفزيون أل الشيخ الوضع شغب وضحك ووناسة هذا هو الإعلام الهلالي ولو صار العكس والسويلم كسر التلفزيون صارت عنوانين ومقالات
عيد ارمضان
حتي انت مخالف بتجولك في الشوارع أثناء فترة الحظر وبدون كمامه أو أدوات حماية ي ملفوف.

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