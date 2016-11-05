منع الأجانب من العمل في حلقات تحفيظ القرآن

عادل الحربي (صدى):

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عدم السماح لغير السعوديين بالعمل في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في كل مناطق المملكة، باستثناء من هم على كفالة الجمعية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الوزارة أكدت على أن المكفولين من الجمعية غير مسموح لهم بالعمل إلا بعد إجراء المسح الأمني عن طريق إمارة المنطقة.

ووفقاً لـ" الاقتصادية"، شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد في وظائف التدريس في حلقات التحفيظ على المعلمين السعوديين، بعد ملاحظة زيادة المعلمين الأجانب في الجمعية بما يفوق عدد السعوديين.

من جانبها، وجهت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة كل الفروع التابعة لها في مختلف المحافظات، بضرورة عمل خطة متكاملة خلال شهر، عن كيفية إعداد المعلمين السعوديين للعمل في حلقات تحفيظ القرآن، على أن تتضمن الخطة آلية مقترحة لإحلال المعلمين السعوديين بالمعلمين الأجانب.