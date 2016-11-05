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منع الأجانب من العمل في حلقات تحفيظ القرآن

الاخبار المحلية
Time منذ 3 سنوات
Views 2345
منع الأجانب من العمل في حلقات تحفيظ القرآن

عادل الحربي (صدى):
قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، عدم السماح لغير السعوديين بالعمل في الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في كل مناطق المملكة، باستثناء من هم على كفالة الجمعية.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن الوزارة أكدت على أن المكفولين من الجمعية غير مسموح لهم بالعمل إلا بعد إجراء المسح الأمني عن طريق إمارة المنطقة.

ووفقاً لـ" الاقتصادية"، شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد في وظائف التدريس في حلقات التحفيظ على المعلمين السعوديين، بعد ملاحظة زيادة المعلمين الأجانب في الجمعية بما يفوق عدد السعوديين.

من جانبها، وجهت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة كل الفروع التابعة لها في مختلف المحافظات، بضرورة عمل خطة متكاملة خلال شهر، عن كيفية إعداد المعلمين السعوديين للعمل في حلقات تحفيظ القرآن، على أن تتضمن الخطة آلية مقترحة لإحلال المعلمين السعوديين بالمعلمين الأجانب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
يستاهل ..
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
اعقب
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
هههههههههههههههههههههههه استغفر الله العظيم من خشمك لكوعك لكراعك طقم
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم انزل علينا الغيث يارب العالمين
الدايم الله سبحانه

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