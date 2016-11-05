مسرب وثائق ويكيليكس المتحول جنسيًا يحاول الانتحار مجددًا

واشنطن (صدى):
أفادت لجنة دعم الجندي الأميركي برادلي مانينغ المسجون بجريمة تسريب وثائق سرية إلى موقع ويكيليكس والذي تحول جنسيا وأصبح امرأة تدعى تشيلسي مانينغ أن الأخيرة حاولت الشهر الفائت الانتحار في زنزانتها بعد محاولة أولى مماثلة في يوليو الماضي.
وقالت اللجنة في بيان إن مانينغ حاولت الانتحار في 4 أكتوبر، وأكد هذه المعلومة تشايس سترانجينو المقرب من مانينغ.
وقال سترانجيو ان مانينغ "بعدما حاولت الانتحار في يوليو، رأيتها وقد بدأت تستعيد قواها، ولكن كل هذا تلاشى بسبب الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحقها".
وكانت تشيلسي مانينغ أعلنت في سبتمبر إنها بدأت إضرابا عن الطعام في سجن فورت ليفنوورث العسكري في كنساس (وسط) احتجاجا على عدم تأمين العقاقير اللازمة لعملية التحول الجنسي.
وفي أغسطس 2013 أصدرت محكمة عسكرية حكما بسجن الجندي برادلي مانينغ لمدة 35 عاما بجريمة تسريب أكثر من 700 ألف وثيقة سرية إلى موقع ويكيليكس.
ولكن بعد إدانته قال مانينغ انه يشعر انه امرأة ويرغب بالتحول جنسيا، وقد حصل على موافقة قاض من اجل تغيير اسمه إلى تشيلسي وبدء علاج بالهرمونات.