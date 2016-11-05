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الأعداد السابقة للصحيفة

أمانة تبوك تحذر المحلات التجارية من استغلال الأرصفة وممرات المشاة

Time منذ 3 سنوات
Views 1822
أمانة تبوك تحذر المحلات التجارية من استغلال الأرصفة وممرات المشاة

محمود البلوي (صدى):
أكد المتحدث باسم أمانة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على أصحاب المنشآت التجارية التي تستغل الأرصفة وممرات المشاة لعرض بضائعها.

 

وأضاف أنه نظراً إلى ما تمت ملاحظته من استغلال بعض المنشآت التجارية للأرصفة وممرات المشاة من دون وجه حق، الأمر الذي يحرم المشاة من حقوقهم في الأرصفة والممرات المخصصة لهم، فقد وجه أمين المنطقة بضرورة متابعة تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في المخالفات البلدية بحقهم لإيقاف هذه المخالفات.

 

وأشار إلى أن وحدة متابعة التعدي على الأرصفة وممرات المشاة التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة نفذت 189 جولة رقابية ميدانية الشهر الماضي على أنحاء متفرقة من المدينة، وتم ضبط ما يزيد على 90 مخالفة تعد على أرصفة وممرات المشاة، وتم إنذارهم في المرة الأولى بضرورة الإزالة وبعدها تم فرض غرامة مالية وفق ما جاء في لائحة الغرامات والجزاءات في المخالفات البلدية على جميع المحلات المخالفة التي لم تتجاوب مع الأمانة، إذ بلغت الغرامات المالية ما يزيد على 21 ألف ريال.

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أحدث التعليقات

طلعت عبد الشكور
السلام عليكم معالي الوزير معاملة إضافة المساحة في الصك وإصدار الصك الإلكتروني تاخذ من الزمن سنه بكاملها فين التعامل الالكتروني وفين تسريع معاملات المواطنين وانهاء اجراءاتها بكل يسر وسهوله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل متخاذل آخر المعامله
البرفسور حنس
بحكم اني داهيه مخلص لبلده... عملياً اعتقد ان عزل الاحياء راح يسبب انتشار للفاروس... كيف يا برفسور حنس...؟ لأن الي ساكنين تلك الاحياء كثير منهم سيخرج منها لأحد اقاربه او معارفه..الخ وبذلك ينشر الفاروس معه... الحل بتكثيف توعية سكان الحي بان حيهم بؤره للفيروس وتوزيع المعقمات عليهم وتنبيههم بعد الخروج الا لأقص حاجه...وكذلك تنبيه السكان بالابتعاد عن تلك الاحياء... اذا كنت مخطأ فأتمنى التصحيح وإن كنت مصيب ارجو ثواب الله..
أ ب ت ث ج ح خ
وليش تكبرون الموضوع سته احياء!! ترا هذي الاماكن كلها محيطه بالحرم ونسميها المنطقه المركزيه
الابهاوى
وانت مفروض عليك ما تنزل مثل هذا الخبر
الملل
وفلوس الهلال

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