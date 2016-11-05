أمانة تبوك تحذر المحلات التجارية من استغلال الأرصفة وممرات المشاة

محمود البلوي (صدى):

أكد المتحدث باسم أمانة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان أنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على أصحاب المنشآت التجارية التي تستغل الأرصفة وممرات المشاة لعرض بضائعها.

وأضاف أنه نظراً إلى ما تمت ملاحظته من استغلال بعض المنشآت التجارية للأرصفة وممرات المشاة من دون وجه حق، الأمر الذي يحرم المشاة من حقوقهم في الأرصفة والممرات المخصصة لهم، فقد وجه أمين المنطقة بضرورة متابعة تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات في المخالفات البلدية بحقهم لإيقاف هذه المخالفات.

وأشار إلى أن وحدة متابعة التعدي على الأرصفة وممرات المشاة التابعة لوكالة الخدمات بالأمانة نفذت 189 جولة رقابية ميدانية الشهر الماضي على أنحاء متفرقة من المدينة، وتم ضبط ما يزيد على 90 مخالفة تعد على أرصفة وممرات المشاة، وتم إنذارهم في المرة الأولى بضرورة الإزالة وبعدها تم فرض غرامة مالية وفق ما جاء في لائحة الغرامات والجزاءات في المخالفات البلدية على جميع المحلات المخالفة التي لم تتجاوب مع الأمانة، إذ بلغت الغرامات المالية ما يزيد على 21 ألف ريال.