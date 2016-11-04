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طفل يتخلى عن الرياضة ويسمن نفسه ليهدى والده نخاعه العظمي

Time منذ 3 سنوات
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طفل يتخلى عن الرياضة ويسمن نفسه ليهدى والده نخاعه العظمي

بكين (صدى):
تخلى طفل يبلغ من العمر 8 سنوات عن ممارسة الرياضة والبطولات التي كان مقرراً المشاركة فيها، وعمل على زيادة وزنه خلال شهرين من أجل إنقاذ حياة والده المصاب بسرطان الدم «اللوكيميا»، حيث سمَن نفسه عمداً حوالي 11 كيلوجراما ليتمكن من الوصول إلى الوزن القانوني للتبرع، البالغ 45 كيلوجراما.

وكان الطفل تساو ينبينغ المنحدر من مدينة زوزاهو بمقاطعة جيانغسو الصينية،قرر أن يتبرع بخلايا جذعية من نخاعه العظمي لوالده، بعدما فشل والده في العثور على متبرع مناسب، وعلى الرغم من وجوب سن المتبرع بين 18 و45 عاماً، إلا أن الأطباء استثنوا هذه الحالة، معربين عن دهشتهم وإعجابهم الشديدين للطفل الذي قرر أن يهدي حياته لوالده.

ونجحت العملية بالفعل ولا يزال الوالد في مرحلة التعافي، فيما يحاول الابن «البطل» إنقاص وزنه، معرباً عن فرحته وسعادته بأن «جسمه أنقذ حياة والده»، قائلاً «كنت أريد أن أعطي الحياة لوالدي، كما أعطاني إياها سابقاً» ويأمل في السفر إلى أستراليا برفقة والده في الشتاء المقبل، كما كان يخطط هو ووالده سابقاً.

يشار إلى أن جدة الطفل من أجل إنقاذ ابنها قامت بإعداد وتحضير أشهى وألذ الأطباق والوجبات الغنية بالدهون والتي أغلبها من اللحوم خلال هذين الشهرين، ليكتسب حفيدها وزناً يمكنه من إنقاذ والده، واكتفى الطفل بالمشي فقط للحفاظ على صحته وخوفاً من الإصابة بأي مرض أثناء مرحلة تسمينه.

طفل
التبرع
والده
نخاع
Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
كل ما يحدث عندهم مشكله اتهمو اسرائيل من اجل خداع الشعب المغلوب على امره
فهد
في الغرب لما توصل البنت مرحلة المراهقة ولا تبحث عن صديق توصف بالمعقدة نفسياً، لان الجنس عندهم اهم من بيت الزوجية اخزاهم الله.
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
حسبي الله عليه الحقير دمر سيارتها

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